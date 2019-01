Arturo Fernández le hace un traje a Podemos con una contundente sentencia: "Me cae como una patada en el hígado"

El actor Arturo Fernández, a punto de cumplir 90 años y en plena gira por España con su obra 'Alta Seducción', está ahora por tierras sevillanas y en Canal Sur le entrevistaron para hablar de su última creación teatral, pero también de política.

Cuando le cuestionaron por Podemos, el actor asturiano fue directo:

A mí Podemos me cae fatal, como una patada en el hígado. Yo no puedo entender cómo puede haber una persona con sentido común puede votar a Podemos.

Se preguntaba con ironía Fernández:

¿Qué te trae Podemos? ¿Qué te ofrece Podemos? ¿Comunismo puro y duro? Ya no existe el comunismo. En Rusia ya no existe el comunismo y estos nos lo quieren traer aquí. Pero, ¿dónde estamos? ¿En qué momento tan espantoso estamos en este momento?

Y remachaba:

Además no tenemos un Gobierno que tenga una estabilidad. Este Gobierno está unido al comunismo, a Bildu, a no sé qué, a no sé qué más, al separatismo... y todo esto por estar en La Moncloa.