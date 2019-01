Fue tan incómoda y certera la observación de Gonzo que la respuesta de Mayoral da una pena tremenda: "Aparte de Iglesias, también nos queda Monedero"

El reportero de 'El Intermedio' Gonzo puso contra las cuerdas a Rafa Mayoral antes de dar comienzo el Consejo Ciudadano de la formación morada, ante una gran expectación mediática.--Pablo Iglesias se la traga doblada: "Íñigo Errejón no es un traidor, debe ser un aliado de Podemos"--

A pesar de la cantidad de reporteros que había congregados y el escaso tiempo disponible para hacer preguntas, el de laSexta se las apañó para disparar una contundente ráfaga a Mayoral: "¿Por qué Pablo Iglesias es el único de los cinco fundadores que quedan en Podemos?".--Pablo Iglesias tiembla ante un hundimiento en Madrid y se baja los pantalones con Íñigo Errejón--

La respuesta de su interlocutor no pudo ser más triste para describir la realidad podemita: "No, quedan más. Juan Carlos (Monedero) también está en Podemos".--'Chani' ridiculiza 'la pipa de la paz' de los podemitas con Errejón: "Todo el que ahí pide unidad… ¡está afilando las cuchillas!"--

Gonzo: Ustedes que siempre venden ilusión, ¿saben ya la ilusión que le está haciendo todo esto a VOX, Ciudadanos y PP?

Mayoral: Nosotros estamos preocupados porque las cosas cambien. Hay problemas y hay que buscar soluciones.

Gonzo: ¿Por qué Pablo Iglesias es el único de los cinco fundadores que quedan en Podemos?

Mayoral: No, quedan más. Juan Carlos también está en Podemos. Ser dirigente no significa no ser de Podemos

Gonzo: Dirigente, de los que cortan el bacalao

Mayoral: Porque es un proceso muy amplio donde participa mucha gente.

Gonzo: ¿Por qué de los que se fueron solo tiene el apoyo de Monedero?