Escuchar a Monedero le provocará el vómito: así defiende al chavismo en Telecinco y Ana Rosa e Inda le apalean

"Esto demuestra lo que es una dictadura" decía Ana Rosa Quintana este 31 de enero de 2019 cuando España amanecía con la detención de tres periodistas (uno español) de la Agencia EFE en Venezuela... Pero para mayor retorcimiento contaba en su mesa con Juan Carlos Monedero: escucharle hablar sobre Venezuela le provocará el vómito.

El expodemita que se retiró de la vida política activa por intentar colársela a Hacienda tributando el dinero que recibía de Venezuela a través de una sociedad instrumental, dado que fue durante muchos años asesor de Chávez... Este tipo, que es profesor en la universidad pública, intentó colar su penoso discurso bolivariano en pleno Telecinco, pero por suerte la presentadora Ana Rosa Quintana y como se presuponía, Eduardo Inda, fueron absolutamente duros en mantenerse firmes contra él:

Monedero: Es intolerable detener a periodistas, pero recordemos que Arabia Saudí descuartizó a Khashoggi.

Inda: Ya otro día hablamos de Arabia Saudí, pero hoy hablamos de Venezuela.

Monedero: Lo que queremos ahora son soluciones, y no era igual Chávez que Maduro: Chávez alfabetizó al país y sacó al 25% de la gente de la pobreza.

Inda: ¡Chávez era un ladrón, un dictador y un asesino!

Monedero: Chávez no le pude legar a su sucesor el equilibrio del país, y por otro lado se hundieron los precios del petróleo por una estrategia de Arabia Saudí.

Ana Rosa: ¡Qué hacemos con Maduro, Monedero!

Monedero: Eso es lo importante, pensar soluciones y no ser frívolos, porque lo que estoy viendo en Venezuela es como lo que se vio en Libia. Casado fue amigo de Gadafi.

Ana Rosa: Monedero, ¿qué pasa con el régimen de Maduro?

Inda: Casado no conoce a Gadafi, ¡no mientas!

Monedero: ¡Es como casi todo lo que sale en tu periódico! Hay gente que está llevando a Venezuela una situación como la de Siria. Guaidó y la gente que lo apoya.

Ana Rosa: O sea la mayoría del pueblo venezolano oprimido por el dictador.

Monedero: Si insistimos en esos comentarios... Aquí cuando alguien se autoproclama algo lo metemos en la cárcel... Cuidado... como pasó en Cataluña con cosas menos graves.

Ana Rosa: ¿Estamos comparando Venezuela con Cataluña? ¿Nos hemos vuelto locos? ¡No puedes decir barbaridades, Monedero!

Monedero: Hay gente que está intentando que se abra un proceso de diálogo, porque a Maduro le apoya Rusia, el ejército y seis millones de personas, y el riesgo de que todo termine en una guerra civil es terrible.

Inda: A mí me llama a atención que Juan Carlos esté aquí defendiendo las dictaduras que ha habido en el mundo.

Monedero: Eso lo dices tú, no me insultes cada vez que hablas. ¡Y no mientas!

Inda: ¡Has dicho que con Gadafi se estaba mejor en Libia! ¡Se despelotan de ti todos los espectadores!

Monedero: ¿Podemos hacer un análisis político fuera de asuntos personales?

Inda: Es que su análisis no se puede abstraer del dinero que han recibido de la dictadura venezolana, él recibió 143.000 euros personalmente.

Monedero: Siempre maltratando a todo lo que está cerca de ti. ¡Siempre maltratando! Yo fui asesor. No recibo dinero de delincuentes. ¡Eres incapaz de analizas sin insultar!

Inda: ¿Podemos por qué defiende al dictador? Por los siete millones de euros que recibieron del dictador.

Monedero: ¡Es mentira! ¡Deja de mentir! ¡Ha empezado insultando él! [...] Inda apuesta por la violencia, por la vía militar y por la sangre, y me parece bien porque está en consonancia con lo que piensa.

Inda: Estoy pensando en que los mandos de abajo saquen del poder a Maduro...

Monedero: Eso es un golpe de Estado.

Ana Rosa: Porque es una dictadura para cualquier demócrata.

Inda: Ten cuidado, Ana Rosa, que te llama golpista. ¡El poder de Maduro no es legítimo ni democrático! A ver si aprendemos un poco, que no sé lo que enseñas en Somosaguas...

Monedero: Asistamos a los gestos de diálogo, Maduro ha dicho que quiere convocar elecciones legislativas.

Inda: ¡Para quitar a Guaidó!

