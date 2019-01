¿Sabes por qué Dabiz Muñoz no quería ir a 'El Hormiguero' con Pedroche?

La sincerdad a veces da tanto asco como la confianza. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han acudido a divertirse a El Hormiguero. El cocinero y la televisiva han ido al programa de Pablo Motos para hablar de su relación personal y de cómo es su vida en pareja: quién se duerme en las películas, quién tiene mal despertar, quién cocina..., según huffingtonpost.

La pareja ha explicado que hacen sus vacaciones en función de restaurantes y no de monumentos ni de países.

Pero nada más empezar el programa, Muñoz ha dejado un comentario -parece que en tono de humor- sobre su asistencia a El Hormiguero.

"Yo me he resistido un poco a venir a un programa de televisión con Cristina porque ella está un poco zumbada y no es lo mismo venir a televisión solo, que no es mi medio natural, que venir con ella", ha explicado.

"Pero bueno, ¿te ha convencido?", ha respondido Motos.

"Tampoco me ha costado mucho, tenemos muchísimos proyectos en común y me gustaría compartirlos aquí contigo y con todos los espectadores de El Hormiguero", ha afirmado Pedroche.