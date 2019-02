Cabreo histórico en 'Sálvame' con uno de sus reporteros tras el "vete a laSexta" que se escuchó en directo

En Sálvame ha pasado prácticamente de todo. El programa de Telecinco es experto desgranar la actualidad -casi siempre protagonizada por los propios tertulianos- hasta las últimas consecuencias, según huffingtonpost.

Pero lo que nunca había ocurrido es que se nombrase a laSexta durante una retransmisión. El reportero Sergi Ferré intentaba hablar con la nueva pareja de Kiko Matamoros en plena calle cuando un espontáneo se coló en el directo e intentó lanzar un mensaje sobre Venezuela.

Una sentencia que no gustó a Carlota Corredera, presentadora del programa este jueves:

Un momento que ha pasado rápidamente a redes sociales.

😡lo de Sergi en sálvame vergonzoso, hablarle de esa manera aún Venezolano que se vaya ala sexta hablarlo, que le pasa a Venezuela, que no es su problema .

En Sálvame, el reportero tratando a la baqueta a un viandante que le dice “Y del tema Venezuela no hablaís” y el reportero le espeta “si quieres hablar de Venezuela, vete a la Sexta, no me importa” y le pide que se lo lleven.

Qué asco dan!