Mamen Mendizábal 'ahoga' a Mayoral en el charco que se mete acusando a los medios de llamar "blandito" a Errejón

Rafa Mayoral se quitó el chándal este 31 de enero de 2019 para darse una vuelta por el Congreso, y desde allí participó como entrevistado en 'Más vale tarde' de laSexta, en una charla nada plácida con Mamen Mendizábal. El podemita Mayoral, en chándal y a lo Chenoa, llora en la tele la puñalada de Errejón: "Estoy triste y defraudado".

La presentadora de laSexta se mostraba de lo más pícara a las preguntas con Mayoral, como si cualquier cosa que el podemita dijera podría ser utilizado en su contra. ¡Así se hace, Mamen!

De modo que uno de los pocos que sigue fiel a Iglesias-Montero en Podemos, Mayoral, tuvo que encajar como pudo los golpes de la presentadora, cuando el podemita se desempeñaba contra Errejón y Carmena, pero con la boca pequeña porque entre tanto odio ahora quieren ir de aliados con Más Madrid... "Todo el que ahí pide unidad… ¡está afilando las cuchillas!"

Rafa Mayoral: Hay veces que hay que poner un mal gesto a los poderosos para sacar una sonrisa a las mayorías sociales...

Mamen: ¿Y usted cree que Errejón y Carmena exceden en sonrisas a los poderosos?

Rafa Mayoral: Bueno, no, yo lo que creo es que hay momentos en los que hay que ser capaces también de eso, y no es que nosotros digamos que no quieran hacerlo... Pero bueno, es cierto que la crítica que se ha hecho a veces es que nosotros éramos un poco rudos contra los poderosos...

Mamen: ¿Y eso cuando Errejón formaba parte de la estructura de Podemos también se lo criticaban?

Rafa Mayoral: Bueno, eso no solamente lo hemos dicho nosotros sino que los medios de comunicación lo habéis sacado muchas veces, habéis puesto imágenes y gestos e interpretaciones en decenas de ocasiones. No es que lo diga yo, es que lo habéis dicho todos los medios.

Mamen: ¿O sea que los medios de comunicación hemos dicho que Errejón es el blandito y Pablo Iglesias el duro? ¿Le estoy entendiendo esto?

Rafa Mayoral: A ver, yo no me voy a poner aquí a debatir si esto es una cuestión de los medios o de lo que digo yo, es una sensación de la opinión pública y así es como lo hemos ido viviendo. Si no lo crees yo respeto que tu opinión sea diferente.

Mamen: No, yo no voy a manifestar mi creencia, de momento prefiero seguir preguntando.