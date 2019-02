Más lío en la Casa Real: el ‘amante’ de la Infanta Cristina pidió que cerrasen laSexta

Estos días en Periodista Digital les hemos venido contando la última polémica que planea sobre la Casa Real y que de nuevo vuelve a afectar a las malas relaciones entre La Reina Letizia y la Infanta Cristina. El entorno de la Reina habría difundido un primer rumor apuntando a que Cristina de Borbón tendría un amante.

Una noticia que se completaba en una segunda fase en la que el reducido entorno más próximo a Doña Letizia se deslizaba que Cristina habría retomado la íntima relación de amistad con ese actor barcelonés, viejo amigo de la hermana del Rey Felipe e incluso se ha aireado el nombre.

Se trataría del conocido intérprete Juanjo Puigcorbé, quien según estas informaciones habría retomado la relación con Cristina de Borbón. Un contacto que se remonta a los años iniciales de la Infanta en la ciudad condal.

Una vez agitado el patio, comienzan a trascender otros datos. Según aseguran a Periodista Digital fuentes próximas a La Zarzuela, la relación de amistad entre la Infanta y Puigcorbé se cortó abruptamente por indicación directa de Don Juan Carlos que la veía "inadecuada". Meses después trascendía el romance con Iñaki Urdangarin.

Pero la polémica se volvía a agitar en 2011. En plenos rumores sobre esa antigua relación, el actor interpretaba primero a Don Juan Carlos y después a Don Juan en sendos tv movies. Puigcorbé reconoció sentirse "blanco de una campaña de desprestigio" contra él y su carrera profesional después de haber realizado "un trabajo muy difícil y complicado". "Yo sé recibir críticas, pero sé distinguir cuando van a por ti, porque no han parado estos meses".

Y atacaba a laSexta (poco antes de ser absorbida por Atresmedia). Todo saltaba cuando una reportera del canal, Paula Prendes, le preguntó con el fin de atacarle. Puigcorbé contó que antes de las imágenes que aparecían en las que decía "espero que el fin de la cadena llegue pronto y la cierren". Advirtió a Prendes de que no le preguntara más, pero ella seguía y estalló. "Les avisé de que pararan, pero luego siguieron y cuando vi que eran ellos otra vez ahí dije, ´ya no´. Quiero aclarar que sí que estaba enfadado, pero no furibundo ni como la niña del exorcista como dijeron", explicó.

"Quiero hacer una puntualización, cuando digo laSexta, en realidad quiero decir Globomedia. Hace años que estoy a la greña con ellos, nunca trabajo con ellos. Esto viene desde el año 2000, cuando salió un artículo en el que me ponían verde y que creo que fue un encargo de ellos. La gente que me veta es Globomedia. ¿Por qué les caigo mal? No lo sé, ojala lo supiera", confesó Puigcorbé.