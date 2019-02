Un exsocialista destroza a Tezanos contando una anécdota reveladora sobre sus invenciones demoscópicas

Dicen que no hay peor cuña que la de la propia madera y eso es lo que le ha sucedido a José Félix Tezanos, el fabulador del CIS, al que un exsocialista desenmascaró con una divertida anécdota contada el 1 de febrero de 2019 en 'Al Rojo Vivo'.

Antonio García Ferreras entrevistaba al analista Miquel Giménez y le preguntaba sorprendido sobre los resultados que había arrojado el último CIS. Este, ni corto ni perezoso, ilustró las invenciones de Tezanos con este momentazo:

Te voy a contar un pequeño sucedido personal que te contestará. Hace muchos años, cuando el mundo era joven y yo estaba en el PSOE se comentaba de José Félix Tezanos que él entraba por la mañana en la sede de Ferraz, se encontraba en el ascensor con Alfonso Guerra, se daban los buenos días y cuando llegaban al piso cada uno se iba a su despacho y Tezanos luego salía, convocaba a su gente y les decía: "he despachado con Alfonso, y Alfonso me ha dicho que bla, bla, bla". Pues este gran intelectual orgánico que es José Félix Tezanos no da una.