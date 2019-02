Un premiado de los Goya deja a TVE con la sangre helada ante el salvaje ataque a Israel y al festival de Eurovisión

Vaya cara se le debió quedar a más un responsable de TVE cuando en plena entrega de los Premios Goya hubo un premiado menor que decidió que era 'buena idea' cargar contra el Festival de Eurovisión que este año 2019 se celebra en Israel.

Julio Pérez del Campo, con el documental 'Gaza', se hacía con uno de los cabezones y en su discurso de agradecimiento dejaba con la cara desencajada a los tibios y sectarios de la televisión que maneja a su antojo Rosa María Mateo.

El cineasta, sabiendo que La 1 lo estaba dando en directo, se despachaba de esta guisa:

No hay que legitimar a países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos y para eso no debemos de ser cómplices del apartheid israelí. Israel en Eurovisión, no. ¡Viva la lucha del pueblo palestino!