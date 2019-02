El facineroso Julio Ruz, expulsado de 'GH DÚO' por "conducta inaceptable"

La dirección de 'GH DÚO' ha decidido expulsar a Julio Ruz por tener una "conducta inaceptable" en la casa.

El debate arrancó con imágenes inéditas del pasado jueves, 31 de enero de 2019, en las cuales podía verse como Julio volvía a presionar a su expareja.

En esta ocasión no la arrinconaba contra una pared, sino contra su propio cuerpo, agarrándola de tal modo que no podía zafarse de sus brazos.

María Jesús no parecía darle importancia a esta actitud, ni tampoco a sus celos, jugando con Julio durante los minutos posteriores en los que el todavía participante volvía a repetir su intimidatoria actitud hacia ella.

La pasada semana buena parte de los seguidores de 'GH Dúo' solicitaban la expulsión de Julio Ruz por arrinconar e intimidar a María Jesús Ruiz. Sin embargo, el programa hizo oídos sordos a tal petición, hasta este domingo cuando, durante 'El debate de GH Dúo', la organización decidió expulsarle de forma disciplinaria por "conducta inaceptable".

Julio: "Aquí la única perra que hay eres tú que no sabes ni de lo que has trabajado" #GHDÚODBT4 pic.twitter.com/cPcIXy10ju — Gran Hermano (@ghoficial) 3 de febrero de 2019

Sin embargo, no sería esto la gota que coló el vaso de la organización, sino la gran bronca que protagonizaría posteriormente.

Tras enfrentarse con Sofía Suescun por su relación con María Jesús, era con ella con quien se enfrentaba nuevamente por quién le hacía más daño al otro, quien mentía y quien jugaba con los sentimientos de cada uno.

Esta bronca tampoco era la última que ambos vivirían. Al día siguiente Julio le echaba en cara "darle balas a los enemigos siendo torpe" al contar cosas de la pareja.

"Si alguien te salva el culo muchas veces, soy yo", afirmaba rotundo él con el semblante muy serio.

En este punto de tensión, el empresario decidió comunicarse con ella mediante el blog que el programa pone a su disposición, una forma de hablar sin que las cámaras captasen el contenido de la conversación.

A partir de ahí, empezaron a hablar en clave utilizando la palabra "jacuzzi" como código.

De nada serviría, porque no tardarían en explotar nuevamente:

"Di las cosas claras, que eres un cobarde. Estás revuelto porque no voy a entrar en lo que tú me has propuesto".

"Nadie está hablando de hacer un montaje, solo te estoy diciendo que no me dejes mal", replicaba él. "No sabes lo que es trabajar, que te mantienen los tíos desde que naciste", reaccionaba Julio para poner fin a la disputa.

María Jesús se derrumbaba entonces en el confesionario, llorando:

"Me tiene amargada, está todo el tiempo persiguiéndome. Me pregunta a dónde voy y qué voy a hacer todo el tiempo. Me escribió en el blog que debíamos de llevarnos bien para no salir expulsados, aun diciéndome que le doy asco. Obviamente le dije que no".

Ante este panorama, Julio Ruz pedía su salida en el confesionario, también muy abatido:

"Esto me ha sobrepasado, te digo que me quiero ir".

Pese a estas palabras, Julio seguiría manteniendo la misma actitud, persiguiendo y confrontando a María Jesús a la mínima oportunidad, tratando de llevar a cabo esa estrategia que planteaba de arreglar las cosas de cara a la audiencia en esta semana en que ambos se encontraban nominados. Ella se mantenía en sus trece: