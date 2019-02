Entender el periodismo como un partido de fútbol: los periodistas de Atresmedia jalean con la camiseta puesta a Jordi Évole por su entrevista a Maduro

Tomarse el periodismo como un partido de fútbol. Ver una entrevista con la camiseta de tu equipo puesta. Esto es lo que hacen la mayoría de comunicadores en este país, tan centrados en jalear a los suyos que se olvidan del flaco favor que le hacen a la profesión.--Évole 'olvida' preguntarle al sátrapa Maduro por los secuestrados y torturados en La Tumba y El Helicoide--

La entrevista de Jordi Évole a Nicolás Maduro generó una ola de reacciones a favor y en contra de hacerlo.--Jordi Évole no se cree lo que cuentan los medios sobre Venezuela y viaja a Caracas con la misión de darle otra 'chance' al dictador Maduro--

Muchos han acusado a laSexta y al programa 'Salvados' de blanquear al sátrapa venezolano, mientras que aquellos se defendían exigiendo que se esperase a visionar la entrevista completa para emitir una opinión.--Carmelo Jordá: "¿Entrevistar al tirano Nicolás Maduro?"--

Pero algo parecido han hecho muchos comunicadores y tertulianos destacados del grupo Atresmedia. Nada más terminar la emisión, ya tenían el tuit pensado y publicado.

Ni atisbo de autocrítica, de matización o al menos de espera para una reflexión más pausada y profunda, para qué. Ya lo decíamos al inicio, se trata de celebrar los goles de los tuyos con la bufanda al viento.

Lo que consiguió Évole fue un puntazo, obvio, pero no todo vale. Sin ir más lejos, el show de promos en la que cayó laSexta para promocionar el encuentro con el dictador como showman animando a los espectadores a ver la entrevista y los cadáveres de los venezolanos aún calientes.

Julia Otero, directora de 'Julia en la Onda' en Onda Cero, aseguraba tajante: "Todas las preguntas. Buen trabajo". Exhausta te habrás quedado, Julia.

Gran entrevista. Todas las preguntas .Buen trabajo. #salvadosmaduro — Julia Otero (@julia_otero) 3 de febrero de 2019

No era la única, claro. Ana Pastor es uno de los rostros más conocidos de laSexta. No en vano, la periodista comienza su programa, 'El Objetivo', justo cuando Évole acababa el suyo. Pastor se comportó no como periodista, sino como cualquier hooligan deportivo:

Jesús Maraña es el director de infoLibre, y un habitual de las tertulias de laSexta. El periodista también habló con la camiseta puesta, pero no con la del periodismo, sino con la de los suyos, faltaría más:

Deseando que es@s colegas que han acusado a @jordievole de “blanquear” a #Maduro hagan muchas entrevistas la mitad de rigurosas y periodísticas que la suya. #SalvadosMaduro https://t.co/war00u7UDl — Jesús Maraña (@jesusmarana) 3 de febrero de 2019

Helena Resano, presentadora de 'laSexta Noticias', felicitaba a Évole de esta manera:

Pues no sé qué nota sacaste en selectividad pero en ésta lo has bordado. Enhorabuena! https://t.co/dMythKcUFM — Helena Resano (@helenaresano) 4 de febrero de 2019

Borja Terán colabora con 'Julia en la Onda' y para ello se afana en recordar cada vez que puede que sigan contando con él:

El periodismo es ir a los protagonistas, no quedarse en las percepciones de Twitter. Salvados está haciendo periodismo: preguntar, preguntar, preguntar, aportar contextos, no dejar que te marquen la agenda y dejar que el espectador que es inteligente extraiga sus conclusiones. — Borja Terán (@borjateran) 3 de febrero de 2019

