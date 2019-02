Enchufes 'de cama' en Telemadrid: López ficha a su amiga Inés Ballester para un programa que hará la productora de su marido Ruiz de Gauna

El 21 de noviembre de 2018 fue un día muy especial para el director general de Telemadrid, José Pablo López. Aquel día recibió el premio Talento por parte de la endogámica Academia de Televisión. Y talento es lo que le sobra a López, en especial para echar redes en los lobbys de la producción televisiva utilizando Telemadrid para intercambiar favores.

"Tú me das un premio y yo coloco a uno de los tuyos", explican fuentes internas de Telemadrid. No en vano el presidente de la Academia que le entregó el premio era todavía Manuel Campo Vidal, quizá en agradecimiento a López por haberle dado un programa de Informativos a su mujer María Rey, tras su salida de Antena 3. --Campo Vidal premia el 'talento' de José Pablo López: enchufar a su mujer y hundir la audiencia de Telemadrid--

En aquel acto fue el economista y productor Juan Ruiz de Gauna el encargado de entregarle el premio Talento a López. Camadería, amistad y talento. Una preciosa foto y agradecimientos a todos: "Este reconocimiento no es para mí sino para toda Telemadrid", dijo con humildad López.

Ruiz de Gauna, ex presidente de Telemadrid, está casado con Inés Ballester. ¿Y a que no saben a quien López le acaba de dar un programa en las tardes? Sí, a Ballester. ¿Y a que no saben qué productora lo hará? Mediapro, productora en la que trabaja.... su marido Ruiz de Gauna como puede verse en el organigrama de la web.

Como recuerda El Confidencial, la productora donde trabaja de Gauna se ha llevado varios contratos de Telemadrid: 'La báscula', 'La víctima número 8' (Globomedia), 'Eso no se pregunta' y 'Tras la pista' son los formatos producidos por el Grupo Mediapro que los espectadores han tenido ocasión de ver ya desde el inicio de la actual temporada. Sin embargo, el respaldo de los espectadores ha sido bastante irregular. --Roures (Mediapro) se queda con la joya de Telemadrid tras reubicar 'Madrid directo'--

"A De Gauna lo colocó en 1995 la poderosa Marisa González en la época de Gallardón como presidente de la Comunidad. Años después, Marisa se fue con Cifuentes y juntas avalaron el fichaje de José Pablo López como director de Telemadrid. Todo queda entre amigos", dicen escandalizados en Telemadrid.

Poco se sabe del programa que tendrá Inés Ballester, que ha sido ideado para ocupar y ampliar el horario de ‘Madrid directo', que traslada su emisión a los sábados y domingos.