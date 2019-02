El recadito de Cake Minuesa desde las calles de Caracas que deja retratado a Jordi Évole: "Así trabajamos los periodistas en Venezuela que no entrevistamos a Maduro"

"Así trabaja el periodismo en Venezuela para protegerse de Maduro. Los que no le entrevistamos, claro". El mensaje no puede ser más demoledor. Y al texto le acompaña una imagen de un Cake Minuesa que parece ir ataviado para la guerra.--El Mundo desafía a Ferreras y a laSexta y carga contra Évole en un durísimo editorial: "Renunciar a confrontar a Maduro resultó inmoral"--

No para la guerra si no para hacer un reportaje viajó Cake Minuesa (Intereconomía) a las calles de Caracas.

Mientras Jordi Évole se encontraba en el Palacio de Miraflores con el dirigente venezolano Nicolás Maduro para hacerle una polémica entrevista que suscitó reacciones encendidas a favor y en contra, Minuesa se encontraba con Juan Guaidó en la manifestación contra el chavismo.

Cake le hizo una pregunta a Guaidó que muchos echaron en falta que no le hiciera el de 'Salvados' a Maduro en laSexta:

¿Qué hará con los etarras que campan a sus anchas por Venezuela protegidos por Maduro?"

Esta era la pregunta que @jordievole debería haberle hecho a @NicolasMaduro. Gracias a @cakealatake por hacerla a @jguaido: “¿Qué hará con los etarras que campan a sus anchas por Venezuela protegidos por Maduro?”. Esta noche en @Gato_directo pic.twitter.com/mPoYGYF1JL — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 4 de febrero de 2019

"Lamentablemente no es solo ETA. Hace unos días vimos como el autor material del atentado en Bogotá, había estado en Venezuela mucho tiempo. Hoy el ELN extrae oro de sitios de Venezuela y lo usa para comprar armas. No podemos seguir permitiéndolo. Me comprometo que Venezuela no permita ningún tipo de terrorismo", le contestó Guaidó, que no se quiso comprometer a extraditar etarras.

Muchos seguidores de Minuesa aplaudieron que el reportero estuviera en las calles junto a la gente que lucha por la libertad que de visita en Miraflores, como hicieron los de 'Salvados'. Opiniones hay para todos los gustos.

🔵 CakeMinuesa a Guaidó: «¿Qué le diría a las a VÍCTIMAS de ETA cuando ve por aquí campar a sus anchas, a Juana Chaos?



Aún quedan héroes🇪🇸con dignidad y valentía como @cakealatake, no como @jordievole, bufón del nacionalismo y botones del socialismo. 👏pic.twitter.com/f67IzCVrQ5 — María de Tabarnia 🇪🇸 🌺 (@MariaTabarnia) 5 de febrero de 2019

Nuestro compañero @cakealatake estuvo en Venezuela, como @jordievole . Pero nosotros somos más de la calle, la gente y la libertad que de visitas al Palacio de Miraflores. Esta noche en #NoticiasInter y @Gato_directo , Cake en Venezuela. pic.twitter.com/EUywdctC6A — Rosa Cuervas-Mons (@RosaCuervasMons) 4 de febrero de 2019

.