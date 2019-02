La sesuda reflexión de Cristina Pedroche sobre las tecnologías tras dejarse el móvil en casa

Diga lo que diga, aquí estamos todos la día repitiendo y contado sus palabras. Cristina Pedroche no ha subido este martes su clásica historia de Instagram bailando al entrar al plató de Zapeando. La madrileña se ha dejado el móvil en casa antes de acudir al programa de laSexta. Aunque ha pasado desapercibida durante la emisión, Pedroche ha compartido esta incidencia en su cuenta de Instagram y ha aprovechado la ocasión para hacer una reflexión sobre las tecnologías y las redes sociales.

La colaboradora del programa de Frank Blanco confesó que al principio estaba nerviosa, pero que se relajó cuando pasó un tiempo. "Se me había olvidado el móvil en casa y al principio he estado nerviosa, pero avisando a quien tenía que avisar me he relajado y estar cinco horas sin móvil ha sido una desconexión maravillosa", empezó diciendo antes de hacer cierta autocrítica de la dependencia de los smartphones.

"También me ha servido para darme cuenta de que estoy bastante enganchada. Lo mejor es que al darme cuenta le voy a poner solución. Quiero estar más presente en mi presente ❤️", concluyó en la publicación que supera los 20.000 Me gusta en menos de media hora.