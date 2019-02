Un representante de Vox hunde en la miseria a Ramón Colom (TVE) y su asquerosa acusación xenófoba

Son las cosas que suceden en la RTVE de Rosa María Mateo en la que los amigos de la causa acaban encontrando acomodo como sea y donde sea. Ramón Colom, uno de los afines a la causa de los 'nuevos tiempos' del ente, quiso tener su momento de gloria la noche del 4 al 5 de febrero de 2019 tratando de arrinconar en 'Milleniun' a un representante de Vox, Víctor Sánchez del Real, a cuenta de la inmigración de carácter irregular. Pero el presentador acabó saliendo escaldado tras el tremendo jarro de agua que le dio el contertulio.

Ramón Colom, después de introducir a su invitado, no dejaba pasar ni medio segundo para meter su particular rejón:

La respuesta de Sánchez del Real fue demoledora:

Antepasados míos sí se han levantado una mañana y han visto como se llevaban en camiones a sus familiares, padres, hijos, hermanos y no precisamente por cumplimiento de las leyes. Si cumplir las leyes supone en un medio público como es este, financiado con fondos públicos asumir que la aplicación de la ley requiere figuras estilísticas basados en la brocha gorda, pues sí, el bocajarro estamos acostumbrados a él.

Añadía el representante de Vox que:

A mí me parece que el debate desde el momento que se plantea en términos que suponen las confrontación, cuando alguien defiende las leyes, las normas y su cumplimiento y eso se califica de radicalismo, no digo aquí, sino de forma generalizada, probablemente lo de las posverdad estamos en una fase posterior, es decir estamos ya en la supermentira en la que la mera aplicación de una norma, el quererse levantar un día y que en tu país las normas que nos hemos dado democráticamente, recuerdo, democráticamente, con todas sus letras, se apliquen, evidentemente nos levantamos, no ese día, nos estamos levantando ya en un mundo de mentira. Mentira en la que se dice que por el mero hecho de defender esas normas uno es un radical.Bueno, sea, recibamos esos tiros a bocajarro, seamos radicales y digamos que es mentira.