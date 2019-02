Ana Pastor: "Los bulos que esparce VOX son especialmente delicados porque atacan derechos fundamentales. Yo no los he entrevistado en laSexta"

La Universidad Complutense de Madrid celebró este 6 de febrero de 2019 el Congreso de Periodismo y Comunicación Global, juntando en la misma mesa a los periodistas Ana Pastor, Antonio Rubio, Ana Tudela, Antonio Maestre, Javier Chicote y Raquel Ejerique.--Esto es un no parar: VOX ridiculiza una 'exclusiva' de Ana Pastor sobre su partido que no fue tal--

La periodista Ana Pastor ('El Objetivo' y Newtral, su start-up), habló del 'fenómeno VOX' en el turno de preguntas de los universitarios y aseguró que sus bulos, que son comunes en todos los partidos políticos "son especialmente delicados".--La televisión de los obispos sataniza a VOX imitando a laSexta: "Es una caja de bombas manejada por un mono"--

Estas fueron sus palabras en su alocución:--Irene Montero le dice a Ferreras cómo tiene que hacer su trabajo respecto a VOX y el periodista no le dice ni pío--.

Nosotros tenemos días a 12 personas haciendo 'fast-check'. [...]

¡Qué fácil hubiera sido decir que VOX llegó por Susana Díaz. Por eso la película 'Brexit' es importante: el equipo de Cameron se dio cuenta que hace 20 años vino una ola que no supieron ver y lo mismo ha pasado en Andalucía. VOX ha conseguido que la gente encabronada vaya y vote. [...]--Soberbio palo de Javier Marías a Ferreras y otros 'sextarios' por machacar a su audiencia con Vox: "¿Son idiotas en laSexta?"--

Yo no he entrevistado nunca a VOX y en laSexta no salieron ni en campaña ni antes. Pero sí salió Podemos y el resultado fue el que fue, aunque no estoy comparando partidos.

Hacer como que no hay un elefante delante no es periodismo. El elefante está ahí, hay un número de diputados...es importante para la credibilidad de que todos los medios ahora solo le hacen un fast-check a VOX, es un poco sorprendente. ¿Qué pasa, que el resto no mienten?

¿No mueven bulos? Los bulos de VOX son delicados porque atacan derechos fundamentales, inmigrantes, mujeres, etcétera. Pero mienten todos.