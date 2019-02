Ana Rosa le mete un vacile épico a Nebot, que se rebota creyéndose la reina de las mañanas

El problema en Venezuela se aborda desde los medios de comunicación españoles en las últimas fechas ante una situación insostenible en el país regido con mano dura por los bolivarianos.

Pero hay ciertos tertulianos, exaltados de izquierdas, generalmente podemitas no militantes, que están en contra de que se hable en los términos en que se hace de Maduro, del chavismo, de la injerencia de Trump, del petróleo, de la miseria en las calles, etc. Al más puro estilo Juan Carlos Monedero apareció por El programa de Ana Rosa este 7 de febrero de 2019 la exreportera y ahora tertuliana gritona Marta Nebot. Marta Nebot, más 'Barbijaputa' que nunca: "¡El día del hombre es como el día del terrorista!"

Ya se conoce que hasta conseguir una silla como contertulia ha virado la periodista hacia una posición quejosa y de izquierda radical, y así sirve a la perfección para cosas como la de hoy: una exaltada a quien silenciar con un soberano vacile. El ruin ataque de Marta Nebot a la mosso que abatió al agresor: "¡No puede ser que cada vez que escuchemos 'Alá' peguemos tres tiros!"

Y fue Ana Rosa Quintana la que hizo lo propio contra Barbi-Nebot, asestándole un 'zasca' épico cuando la periodista gritaba sus quejas:

Ana Rosa: Maduro no quiere ninguna salida. Ni él ni los 300 generales. Y a mí no me extrañaría que Diosdado Cabello acabara dándole un golpe a Maduro para quedarse él. Estos tíos se están llevando millones y millones...

Marta Nebot: Hay que recordar que la cumbre de hoy organizada por Méjico y Uruguay, que no han reconocido a Guaidó porque creen que la mediación pasa por no calentar el asunto más de la cuenta y subrayan que EE.UU. es un ente muy interesado en esta historia porque es el primer importador de petróleo de Venezuela.

Ana Rosa: Tú crees que Rusia está ahí porque le interesan mucho... ¡los aguacates!

Marta Nebot: Pero es que hay 40 dictaduras más en el mundo de las que no nos estamos ocupando.

Ana Rosa: Pero el petróleo lo tienen para los rusos, para los chinos, para los turcos, para EE.UU...

Marta Nebot: Que sí, pero por eso hablamos de esto sin parar y no de las otras 40 dictaduras y crisis humanitarias que hay.

Ana Rosa: Posiblemente ahora en el Yemen no están hablando ahora de Venezuela pero en España es muy normal porque hay muchos españoles en Venezuela.