El palo de Santi Abascal (Vox) a la ‘feminazi’ Leticia Dolera en los Goya que censuró TVE

A pesar de que ni Santiago Abascal ni ningún representante de Vox fueron invitados a la gala de los premios Goya (que se celebraba en Sevilla, lugar donde la formación de derechas tiene representación institucional con 12 diputados autonómicos), el partido de Abascal estuvo muy presente en los premios del cine español.

Por ellos fue preguntado, por ejemplo, Pedro Almodóvar, que respondió asegurando que niega la existencia de Vox. Un poco más contundente, quizás para hacerse notar por tener una carrera menos prolífica y reconocida que la del cineasta manchego, ha sido la directora y actriz Leticia Dolera, famosa representante del feminismo por su beligerancia en la causa aunque luego cuando le toque de cerca, y al bolsillo, rechace contratar para su compañía a una actriz por estar embarazada.

Así que dispuesta a llamar la atención, la feminista de salón opinaba sobre Vox: "alguien que desde una tribuna legitima discursos de odio no me gustaría que viniera a una fiesta de la cultura."

En Televisión Española se la pudo ver respondiendo a preguntas de los reporteros y metiendo la pata en el primeros de sus argumentos ya que no dudaba en afirmar que "Vox no pinta nada porque no gobierna". Puesta en evidencia con la puntualización de un periodista que la replicaba exponiendo la evidencia, "pero vienen partidos que no gobiernan", decía, ella no dejaba de dar palos de ciego y volvía a insistir: "pero Vox no es candidato a gobernar". Puesta de nuevo en tela de juicio esta afirmación Dolera pataleaba "pues que no vengan porque no nos gustan".

Pero Vox no se callaba y decidía responder a estos ataques procedentes del mundo del cine español con otro vídeo, en el que explican su decisión de no acudir a la gala de los Goya. Algo que desde luego ha silenciado y censurado sin pudor la TVE de Rosa María Mateo y Podemos.

📽 No vamos a ir a los Goya y no queremos ni que nos inviten.



Estamos hartos de que hablen mal de nuestra Patria y no vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la #EspañaViva 🇪🇸



Así lo explica @Santi_ABASCAL



⬇⬇⬇ pic.twitter.com/IfHOhtI03G — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 2 de febrero de 2019

Así que Abascal daba un contundente titular: "No vamos a ir a los Goya y no queremos ni que nos inviten. Estamos hartos de que hablen mal de nuestra Patria y no vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la España Viva".

Y completaba el zasca a Leticia Dolera con un contundente vídeo subido a Twitter y que rápidamente era celebrado por miles de personas.