Rapapolvo al falso obrero por estar rabiosísimo con la 'manifestación por España' en Colón: "¡Tú eres español regular tirando a malo!"

La manifestación de este próximo domingo 10 de febrero en Colón, con el llamamiento principalmente de Partido Popular y Ciudadanos para pedir la unidad de España ante las traiciones de Pedro Sánchez para conceder a los independentistas lo que le pidan en pro de aprobar sus dichosos presupuestos, tiene enrabietados a muchos. PP, Cs y VOX convocan a los españoles a la Plaza de Colón este domingo 'para echar al traidor Sánchez'.

Por ejemplo, a PSOE, Podemos y los tertulianos que defienden en los medios sus posturas. Antonio Maestre, el falso obrero y falso feminista, lo conocerán por estar de forma continua en varias televisiones defendiendo exaltadamente posturas de izquierda radical, demostró este 8 de febrero de 2019 estar sumamente irascible en Telecinco. Ortega Smith destroza al fanático Antonio Maestre: "Yo a un presunto delincuente como usted solo le respondo en sede judicial".

Fue en 'El programa de Ana Rosa' y por suerte para el espectador se encontró en la mesa con Eduardo Inda, ferviente defensor de la manifestación comentada, y que no le pasó ni una. La chorrada más grande y vacía sobre el discurso del Rey no podría firmarla otro que el 'falso obrero' Antonio Maestre :

Maestre: A mí me parece muy llamativo cómo la derecha está utilizando las herramientas del procesismo; calle y bandera. Y las va a aglutinar, porque esto al procesismo le ha funcionado muy bien. Mi argumento no viene por lo que digan PSOE y Podemos, que me da igual.

Inda: Cómo te va a dar igual, no te da igual. ¡Si tú eres de Podemos!

Maestre: Yo soy del Partido Comunista. Me da absolutamente igual.

Inda: Sí, bueno, es lo mismo. Maestre está intentando identificar a los que vamos a ir a Colón con los golpistas, y eso aparte de una memez intelectual es una falsedad.

Maestre: El relato del nacionalismo español...

Inda: ¿Qué es el nacionalismo español?

Maestre: Solo hay que escucharte, Eduardo.

Inda: ¡Es que decís unas memeces, de verdad!

Maestre: El nacionalismo español es el que cree que un independentista es el mal. Eso es nacionalismo español.

Inda: Para mí un mal español es un golpista, como Tejero o Puigdemont, y la gente que va a ir el domingo a Colón son buenos españoles porque creen en la democracia, en la libertad y en la Constitución. Cosa que tú no crees... ¡Tú eres español regular tirando a malo!