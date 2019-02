¿Has visto el error en Whatsapp de Berto Romero que ha cabreado a Pablo Motos?

Una mala tarde la tiene cualquiera. Berto Romero acudió a "La Resistencia" dónde le cuenta a Broncano una gran metedura de pata que le ocurrió al crear un grupo de Whatsapp, según sq.

Berto quiso crear una lista de difusión para regalarles a sus amigos entradas para su espectáculo en el teatro, entre estos amigos había muchos famosos presentadores, guionistas, directores, etc. el problema fue que en lugar de crear la lista de difusión, creó un grupo de WhatsApp con 115 personas.

El texto que puso en el grupo fue el siguiente: "El que quiera entradas que me lo mande por e-mail. No por aquí".

"De repente vi que tú ponías ‘esto es la peor idea que he visto en meses'. Ahí me di cuenta de que la había cagado y qué hice, me salí del grupo", le explicó Berto a Broncano.

"Fue sin maldad, me asusté. Ni comí ese día", añadió Berto. "De repente me escribió Álex de la Iglesia y me dijo ‘oye no pongas mi número por ahí'. Antonio Resines me mandó un mail que ponía ‘oye que voy a ir a verte"...