La jefa de Fortes admite en público que su editorial a favor de Jordi Évole fue una cagada pero se niega a cesarle

Begoña Alegría, directora de informativos de TVE, se mordió la lengua para no soltar un exabrupto contra Xabier Fortes por editorializar a favor de Jordi Évole en TVE: "Puedo decir, que para ser políticamente correcta, que no compartí esa expresión...y ya le he dado un tirón de orejas".

Es decir, que no hace falta ser un lince para intuir que en privado se habrá acordado de todos los antepasados del presentador gallego cuando le vio pagar facturas atrasadas -las de sus múltiples presencias en laSexta cuando estaba 'en la oposición' de la cadena pública- rompiendo lanzas a favor del de 'Salvados' por las críticas que había recibido su entrevista a Nicolás Maduro.

Fortes, un habitual de laSexta cuando no era el encargado de 'Los Desayunos', iba allí a criticar a sus propios compañeros de TVE para regocijo de García Ferreras y compañía.

Ahora ostenta la conducción del programa matinal de La1 y sus palabras este lunes 4 de febrero de 2019 dejaron a más de uno estupefacto por haberlas hecho desde un canal público

"Este fin de semana hemos asistido a un hecho surrealista: las críticas a un periodista por osar a realizar una entrevista"

Lo más curioso es que estas críticas, trufadas en ocasiones por insultos de todo tipo, se realizaron antes de ver dicha entrevista. Hasta este punto hemos llegado en España

Alegría participaba en el I Congreso de Periodismo y Comunicación Global de la UCM y allí una estudiante quiso saber, como jefa directa de Fortes, su opinión sobre lo sucedido:

Ya le di un tirón de orejas

El cinismo d ⁦@AlegriaBegoa⁩ y compis de ⁦⁦@CdItve⁩ presentes. Le dio un “tirón de orejas a ⁦@xabierfortes⁩ para ser políticamente correcta”. Pero no le ha cesado ni abierto un expediente. Vergonzoso, pero ya no engañan a nadie ⁦@franllorente⁩ ni Mateo pic.twitter.com/rBnDdlKhpF — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) 6 de febrero de 2019

La plataforma 'Por una RTVE libre' criticaba a Alegría por no cesar a Fortes ni abrirle expediente.