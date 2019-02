12 años después de triunfar en 'Factor X’, María Villalón gana 'Tu cara me suena'

Se acabó el misterio. María Villalón ganó Tu cara me suena 7 en la final más reñida de la historia del concurso. Obtuvo un 35% de los votos, solo uno más que Carlos Baute (34%). Soraya fue tercera con un 31% de los apoyos. Por detrás quedaron Mimi y Jordi Coll, según ecoteuve.

Este no es el primer talent show que gana María Villalón. Triunfó en Factor X hace 12 años, cuando lo emitía Cuatro en 2007. Su carrera musical, sin embargo, no fructificó como ella hubiera querido y tuvo que ganarse la vida fuera de los escenarios.

La cantante acabó poniendo hamburguesas en un restaurante de McDonalds en Madrid. Hace uno año, después de volverlo a intentar en la música, decidió aparcarlo de nuevo y se fue a Edimburgo, como contó a ecoteuve, donde también trabajó en una cadena de sandwiches.

Sin embargo, su vida cambió cuando consiguió que Gestmusic le hiciera el casting para Tu cara me suena -ella misma envió un vídeo para demostrar lo que sabía hacer- y acabó seleccionada para la séptima edición.

"No me lo esperaba. Gracias por esta oportunidad y por todo lo que he vivido en este programa", dijo muy emocionada María Villalón al conocer que era la ganadora del concurso.