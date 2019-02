Iñaki López va a reírse de una militante del PP y se lleva en todos los morros el zasca de su vida

Esto se llama ir a por lana y salir trasquilado. Iñaki López, presentador de 'laSexta Noche', intentó hacerle pasar un mal rato a una militante del PP que iba desde Vigo a Madrid para estar presente en la manifestación por España de este 10 de febrero de 2019.

Sin embargo, lo que no se esperaba el moderador de la tertulia política de los sábados en el segundo canal de Atresmedia era el zasca en todos los morros que le iba a sacudir su entrevistada en cuanto le pusieron el micrófono de laSexta:

El periodista que estaba en el autocar fletado por el PP intentó salvar la cara de su jefe:

La mujer, que no estaba por la labor de que su crítica se diluyera saltó a la yugular:

No, no, no, no, no. Cuando es lo de las izquierdas, les deja hablar; cuando Paco Marhuenda habla, le cortan.