Marhuenda incendia 'laSexta Noche' con una clara amenaza ante la histeria gritona de Angélica Rubio

Francisco Marhuenda no es un tertuliano que suela perder los estribos y la paciencia en las tertulias, pero en la noche del 9 de febrero de 2019 en 'laSexta Noche' se produjo un momento tenso que estuvo a punto de provocar la marcha del director de La Razón ante los gritos e impertinencias de la periodista Angélica Rubio.

Al hilo de la manifestación de este 10 de febrero de 2019 en la plaza de Colón, en Madrid, Rubio había expuesto su tesis de que detrás de esta convocatoria también había una lucha intrínseca por ver quién de los tres partidos al frente de la misma, PP, Vox y Ciudadanos, saldría líder de la derecha.

Cuando llegó el turno de Marhuenda, Angélica Rubio rápidamente quiso meter baza sintiéndose aludida por una expresión para nada insultante. Así se expresaba el director de La Razón:

Rubio saltaba:

Marhuenda estallaba:

La aludida se ponía en modo gritón:

El director de La Razón le recordaba:

Angélica Rubio, erre que erre:

Y Marhuenda no se iba a dejar arrinconar:

Oye, yo soy bastante más educado que tú y me tomo con mucha paciencia el aguantarte, es de una paciencia franciscana y por eso me llamo San Francisco de Asís, San Francisco Marhuenda. No insulto, el término vasallo es un término coloquial, pero tomaré buena nota y lo retiro. Pero a partir de ahora, Angélica, cuando me insultes, me levanto y me voy, aunque sea un escándalo porque aguantarte poquito y me importa un pepino.