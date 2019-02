Ni te imaginas qué es lo único que acojona a Jesús Calleja

Toda una sorpresa. Que a Jesús Calleja le gusta el riesgo es un hecho. Por eso acostumbra a enfrentarse a todo tipo de retos, algunos tan duros y peligrosos que son inaccesibles para la mayoría de los mortales.

Sin embargo y a pesar de su temeridad, también hay cosas que le dan un poquito de miedo, según huffingtonpost.

El aventurero ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo en el que confiesa algo que de verdad le "acojona":

Por la cara que pone al final del vídeo, parece que por fin hay algo que le impone de verdad, aunque él sigue insistiendo en tentar a la suerte y decide no apartar al perrete de ahí.

La publicación ha generado muchos comentarios, como este de Dani Rovira:

Aunque la mayoría de sus seguidores han admitido que da mucho miedo y le han recordado lo mucho que le gusta "vivir al límite".

