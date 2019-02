Ana Rosa Quintana sobre Puigdemont en Berlín: "Está en un festival de cine, me parece una falta de dignidad"

Ana Rosa Quintana nos tiene acostumbrados a llamar a las cosas por su nombre. La periodista se ha mostrado indignada este martes con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha hablado desde Berlín mientras en Madrid comenzaba el juicio del 'procés' contra doce políticos independentistas catalanes por la organización del referéndum independentista del 1 de octubre, según huffingtonpost.

Tras escuchar a Puigdemont, Ana Rosa Quintana ha asegurado que le parece "de vergüenza" que el expresident esté en Berlín en lugar de en España junto a sus compañeros.

"Les pide cabeza alta, dignidad... uno que ha huido y que está en un festival de cine. Es una cosa... Yo, de verdad, me parece impresionante. Me parece impresionante", ha finalizado Ana Rosa Quintana.

"De pie, firmes, serenos y dignos. Juzgar no es un acto de justicia, y lo saben. Lo que comienza hoy no terminará con el 1 de octubre y, en cambio, terminará por desenmascarar el montaje que nos pretende silenciar y asustar", decía el mensaje en cuestión.

"A mí me parece de vergüenza. Me parece que es una falta de dignidad", ha continuado antes de rescatar un tuit de Puigdemont que le había llamado "mucho la atención".

En su comparecencia, Puigdemont ha afirmado que, a su juicio, este proceso judicial es de "carácter político" y un "test para todo el sistema judicial español", una "prueba de resistencia" para el "Estado de derecho", porque es un juicio instruido contra personas "inocentes, honorables y elegidas democráticamente", que ta

Dempeus, ferms, serens i dignes. Jutjar-vos no és un acte de justícia, i ho saben. El que comença avui no acabarà amb l'1 d'octubre i, en canvi, acabarà per desemmascarar el muntatge que ens pretén silenciar i atemorir. #FreeCatalanPoliticalPrisoners #llibertatpresospolítics