Cómo de falso es Iglesias que hasta Rufián le tiene calado: "Nos llamó 30 segundos para dárselas de salvador de la patria"

Lo comentaba la reportera de 'El Programa de Ana Rosa', Isabel Costa, este 13 de febrero de 2019, apostada a las puertas del Congreso de los Diputados donde se votan en esta jornada los Presupuestos Generales del Estado con un anunciado sonoro batacazo.

Explicaba la periodista de Telecinco que Pablo Iglesias desde su atalaya de baja paternal, hizo un último intento porque salieran adelante con algunas llamadas en la noche anterior para formar una última mesa desesperada de partidos, pero nada.

Y corroboró esta información el propio Gabriel Rufián entrando como entrevistado con Ana Rosa Quintana, aprovechando para meterle un palo descomunal al líder podemita:

Me encantaría decirte que sí seguimos negociando los presupuestos, pero es que no ha habido ningún tipo de negociación ni de llamada. Algo que sorprende... Ni siquiera los de Podemos, que ayer dentro de la Cámara parecía que jaleaban a la ministra incluso más que los suyos. Pero es que no nos ha llamado nadie, salvo anoche, que es público, nos llamó 30 segundos literalmente Pablo Iglesias para preguntarnos qué íbamos a hacer, como si no hubiera estado viendo la tele...

Conociendo un poco el paño, yo creo que era para filtrar que él lo había intentado como si fuera el salvador de la patria. Habló con él Tardá y le dijo eso, que si no había visto la tele...