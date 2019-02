Burlas en TV3 contra los fiscales del juicio del procés: "Su acusación es como culpar a Kennedy de haber lanzado su cabeza contra las balas"

La maquinaria para deslegitimar el juicio del Procés ha seguido durante toda la segunda sesión, centrada en las intervenciones de los fiscales para refutar las cuestiones planteadas por los abogados. Ahora comparan a los votantes en el referéndum ilegal con el magnicidio de Dallas.

En Catalunya Radio volvían a tener al juez Martín Pallín, identificado ya como uno de los aliados de la ‘corpo' mediática del independentismo, el lunes ya estuvo en TV3 con los de Els Matins y el miércoles se dejó ver con los de Mónica Terribas.

En 'Tot es Mou', Helena García Melero citaba sólo a los medios internacionales que respaldaban a los independentistas: Financial Times. "Juristas cuestionan la larga prisión preventiva" y citaban al abogado de Oriol Junqueras para denunciar que el juici criminalizaba la libertad de expresión, a The Guardian por incluir un artículo de Puigdemont diciendo que el juicio era un ataque a la libertad, el diario The Independent, asegurando que la petición de penas de prisión sería imposible en otro país de la Unión Europea.

Y The Washington Post por un artículo asegurando que era "la democracia la que va a juicio". ¡Qué objetividad de selección de artículo! En TV3 sólo han citado los artículos de quienes cuestionan el juicio y no han citado ninguno de los medios que han definido el juicio como ‘garantista' y totalmente legal. La intención es clara: seguir con una estrategia de deslegitimar el juicio.

CONTRA LOS FISCALES

Pero a quien tocaba criticar más era a los fiscales por recordar la irresponsabilidad de utilizar al pueblo como ‘muros humanos' para impedir la actuación policial.

A pesar de que es una obviedad que la Generalitat buscó usar a la gente como escudo humano frente a la policía para forzar cargas, Toni Soler (el que llama buitres a los catalanes no independentistas) y Jair Domínguez (el que practica tiro sobre la imagen del Rey y llama analfabetos integrales a los catalanes de Ciudadanos) comentaron así en TV3 la intervención de los fiscales:

Toni Soler - Los fiscales han asegurado que el 1 de Octubre ha habido violencia.

Javier Zaragoza - La responsabilidad de la violencia que se produjo el 1 de octubre, no creo que deba ser atribuida a las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado, sino a quienes movilizaron a miles de ciudadanos como muros humanos para que impidieran la legítima actuación policial.

Fidel Cadena - Cuando en el coctel explosivo de unilateralidad más la utilización de las murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado...

Jair Domínguez - ¿Está... están diciendo que el hermano del Chiquete está diciendo que los votantes del 1 de octubre ‘se lanzaron' contra los pobres policías? ¿Qué fueron ellos los que se lanzaron de cabeza contra las porras? "Ay, ay".

Toni Soler - Es como acusar a Kennedy de lanzar su cabeza contra la trayectoria de las balas. ¡Haberte apartado, JFK!

Jair Domínguez - Además hay un problema semántico gravísimo. No se puede decir que los votantes del 1 de octubre fueran murallas humanas que ‘se lanzan'.

Toni Soler - Claro, o eres una ‘muralla' o una lanza, pero no se pueden ‘lanzar murallas'.

Jair Domínguez - Eso no sería una muralla, sería un biombo. ¡Biombos humanos!

Toni Soler - ¿Yo podría ser un policía agredido por un biombo humano?

Jair Domínguez - ¡Un biombo humano que se tira contra las porras! Y hay un magistrado que está para jubilarse pero va a esperar que pase el juicio para hacerlo.

Toni Soler - Claro, el magistrado Luciano Varela, que tiene la mirada de decir "por culpa del juicio me estoy perdiendo El Secreto de Puente Viejo".

En TV3 ya han comparado el juicio con el genocidio de Ruanda, con estados totalitarios y nazis y, ahora, con el magnicidio de Kennedy. ¿Con qué más les queda compararlo? Se les están empezando a acabar las comparaciones.