El juez que llamó "tonto" a un político de VOX en TV no puede soportar verles en el juicio del procés

El partido político VOX se ha marcado un tanto espectacular en el juicio del procés y sus golpistas, apareciendo como acusación popular, coincidiendo esto en el tiempo con su mejor momento como formación política tras la entrada en el parlamento andaluz con 12 escaños y con unas previsiones formidables de cara al 2019 electoral. La nueva acusación de VOX en el juicio que deja a Junqueras con los ojos fuera de las órbitas.

Pero no a todo el mundo le hace gracia encontrarse a los de VOX sentados en el juicio... A algunos, incluso, les pone muy nerviosos, como se aprecia en el siguiente vídeo:

Es el caso del juez Ignacio González, portavoz de la organización progre ‘Juezas y Jueces para la Democracia', que pasó, cómo no, por laSexta este 13 de febrero de 2019, para lloriquear al respecto con Mamen Mendizábal:

A mí me parece una anomalía jurídica el que una formación política pueda utilizar esa tribuna porque además hay un ministerio fiscal que está ejercitando la acusación pública, por lo que resulta innecesario. En otros países como Francia o Italia no es posible la acusación popular, e incluso en Alemania solo es posible cuando el ministerio fiscal no la está ejercitando.