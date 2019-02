La invalidez de Maite Galdeano no cuela y piden que le quiten la paga de 1.100 euros al mes

Cada vez son más los televidentes que se quejan y reparan en el estado de salud real de Maite Galdeano y su paga por invalidez. ¿Sabes qué consejo inconfesable le ha dado Jorge Javier Vázquez a Maite Galdeano?

Maite Galdeano confesó en abril de 2018 que padecía fibromialgia, como María José Campanario y Lady Gaga, una enfermedad de difícil tratamiento que la consume día a día.

«Me duelen tanto las muñecas que incluso cortar ajos y cebollas es una dificultad, no puedo cocinar. Me despierto por la mañana como si me hubiera pasado un camión por encima», confesó en la revista «Lecturas», en la que aseguró que se encontraba completamente hundida y que los dolores le habían sumergido en una profunda depresión.

Esta enfermedad le llevó a tocar fondo:

«Me quise suicidar tirándome a las vías del tren. Mis perros me sacaron el cuerpo de las vías con el hocico».

Un secreto que su hija, Sofía Suescun en ese momento desconocía. «He llegado a pedir al médico la eutanasia porque no quería vivir más».

A esto se le añadían unos «quistes por dentro a nivel dorsal y cervical». Maite Galdeano, madre de Sofia Suescun: "Tengo telarañas ahí abajo"

Tras estas quejas públicas, la exconcursante de «Gran Hermano» la invalidez a consecuencia de su fibromialgia:

«Por fin hay jueces en los que confiar que me han dado la razón», dijo tras conseguir una pensión de 1.100 euros.

La semana pasada, la enfermedad de Maite ha vuelto a salir a la luz tras ver a la televisiva bailando flamenco con unos tacones de infarto, tanto en la casa de Guadalix como en el plató de Mediaset.

«Está estafando a los españoles», «Me gustaría saber quién ha sido el responsable de darle a Maite Galdeano la invalidez absoluta por fibromialgia y una pensión de 1.100€ mensuales que pagamos los Españoles» han sido algunos de los comentarios que se podían leer en redes sociales y recoge ABC.