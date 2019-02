Elisa Beni se lanza como loca contra Castillón por poner la cara en la 'marcha por España' y el copresentador le deja KO

La aparición y participación activa de tres periodistas en la manifestación 'por la unidad de España' ha molestado y mucho a otra parte del sector mediático. María Claver, Carlos Cuesta y Albert Castillón leyeron el manifiesto elaborado por partidos como PP, Ciudadanos y VOX, y desembocando todo finalmente en una convocatoria de elecciones, tiene a la izquierda reventadísima.

Primero le pasó factura a María Claver en Telecinco, con una Esther Palomera desatada contra ella. Tertulianos exaltados de izquierdas se lanzan contra los periodistas que leyeron el manifiesto en Colón y se lía a lo grande:

Y ya este 15 de febrero de 2019, el día en que el presidente Sánchez llamó a las urnas a los españoles por fin, sufrieron sendos arrinconamientos Carlos Cuesta por la periodista de El País, Elsa García de Blas, y Albert Castillón, en el choque más duro, por la exaltada de izquierdas, Elisa Beni:

Elisa Beni : Yo solo he firmado n manifiesto que tenía que ver con derechos de la mujer, pero nunca con contenido político, ni me he sindicado nunca ni afiliado nunca porque creo que un periodista no debe hacerlo.

Después llegó el turno de la propia Susanna Griso, que cada cuál juzgue:

¿Albert me dejas que te diga algo que no te he dicho y te digo públicamente? Yo no hubiese leído el manifiesto, porque creo que en aras a la neutralidad me tengo que mantener al margen y tengo que mantener cierta equidistancia. Respeto que tú lo hicieras y me sorprende que compañeros que se han puesto detrás de la pancarta del procés te critiquen. Porque muchos compañeros en Cataluña se han dejado la deontología profesional en el cajón y son los que más te están criticando.