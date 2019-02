Fran Rivera deja con el culo al aire a 'Sálvame' tras esta impertinente pregunta sobre Eva González

No se corta un pelo ni tiene miedo a nada (Fran Rivera deja con el culo al aire a Pablo Iglesias: "¡No tienes vergüenza! ¡Golfo!")

El torero Fran Rivera no se corta ni un pelo. Ha conectado en directo con Sálvame (Telecinco) y ha hablado de algunos temas relacionados con su vida privada (Fran Rivera sobre Carles Puigdemont: "Es una sanguijuela").

Carlota Corredera, presentadora este jueves, le ha preguntado sobre una presunta "guerra de cuñadas" entre su mujer, Lourdes Montes, y la presentadora de La Voz, Eva González, mujer de su hermano Cayetano, según recoge huffingtonpost.

"Esta pregunta te va a encantar, ya verás que bien te caigo. La próxima vez vas a querer que sea Jorge el que esté [en plató]. Me dicen que hay una guerra de cuñadas entre tu mujer y la mujer de Cayetano. Yo esto no lo sabía, de verdad", dijo Corredera.

"Ya, ni yo tampoco", dijo cortante el torero. "Se dicen tantas cosas, ¿qué quieres que te diga? ¿Estas cosas de dónde salen?", añadió.

"No lo sé, de verdad eh. Pero que si Eva y Lourdes se llevan fenomenal, fenomenal. Y si no, tampoco pasa nada", dijo la presentadora, que notó que la pregunta no era del agrado del diestro.

"Lourdes y Eva lo que no van es a comer todos los días, pero que tienen una relación normal, cordial, familiar. Eva es fantástica. De hecho, están más en contacto ellas que Cayetano y yo. Estas son las cosas de la tele que nunca entenderemos", sentenció Rivera. Aquí puedes ver el momento completo.