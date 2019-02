TV3 se inventa 'Trifacho', un buscador para que 'los fachas de PP, VOX y C's' voten lo que más odian: "¡Hasta un skin puede usarlo!"

Tercer día de ataques masivos al Tribunal Supremo en toda la programación de TV3. ¿Hasta cuándo? Se escuchan datos interesantes, como cuando Joaquim Forn, al declarar, tuvo que reconocer que la votación del referéndum ilegal del 1 de octubre era incluso ilegal para las propias leyes de desconexión ilegales, dado que no había Junta Electoral como preveía su propia normativa. Pero ese dato apenas lo habrán recogido los espectadores de TV3, dado que apenas ha sido comentado en la corpo mediático.

En cambio, todos los espectadores de TV3 se habrán enterado de lo malvadíiiisimo que es el Tribunal Supremo por no disponer de auriculares de traducción simultánea del catalán en un juicio ante unos acusados y unos abogados que conocían perfectamente el castellano.

De nada sirvió que el juez Manuel Marchena autorizara que declararan en catalán y, simplemente, esperaran la traducción simultánea. Nada, ahí han estado todos los programas de TV3 de la jornada, desde 'Els Matins' hasta 'Tot es Mou', desde Polonia hasta 'Está Passant', desde 'Mes 324' hasta 'La Nit de los Oscars', para, todos ellos poner el acento en la maldad anticatalana de los jueces por no tener auriculares.

¿A quién le importa hablar de las Leyes de Desconexión y del intento de disolver un Estado sin consultar a la totalidad de sus habitantes? La misión de TV3 es clara: vender día, tarde y noche que es un juicio farsa. Y en ello están.

Todos los programas iban repitiendo que Vox iba a utilizar el juicio para hacerse promoción electoralista (nadie lanza esa acusación para Torra o ERC), y eso a pesar de que apenas se les ha dejado hablar hasta ahora.

En Catalunya Radio Mónica Terribas calentaba a sus oyentes deslizando que el juez Marchena estaba excluyendo del juicio a testimonios exculpatorios, de unos peritos británicos, y ocultando informes de un Teniente Coronel, Baena, y unos informes ‘oficiales' que acreditaban que no había habido malversación... desliza, que algo queda.

Elisa Beni: "El fiscal Maza construyó un montaje que será bonito desmontar"

Como en los dos días anteriores, los de ‘Tot es Mou' tenían a su buenista útil del día, en esta ocasión le tocaba a Elisa Beni, que además aprovechó para dejar claro que, para ella, Oriol Junqueras ‘había estado muy bien' y Joaquim Forn ‘le había gustado mucho', es decir, Beni entró para decir lo que TV3 quería escuchar.

Beni celebró que Junqueras repitiera el relato indepe de que el TC tumbara 14 artículos de un Estatut de más de 100, y olvidando el pequeño detalle de que ERC, el partido de Junqueras, votó en contra del Estatut que tanto legitiman ahora.

Pero es que además Beni, de pedir a todos los acusados que no acepten responder a Vox para que sus abogados no puedan hablar en esta parte del juicio, lanzó una brutal acusación contra el fiscal Maza (quien presentó la querella que inició la instrucción al procés y que ya no puede contestar porque falleció): "Maza engarzó una serie de hechos y con eso construyó la rebelión. Es bonito destruir lo que se ve que es una construcción artificial de los hechos".

Y Beni celebró que las intervenciones de los indepes sirvan para destruir lo que ella considera que fue un "montaje". Desde plató, Helena García Melero se estaba frotando las manos. Beni seguirá yendo a TV3 (y seguirá cobrando). Sin duda, se lo ha ganado.

Y más de los nacional-graciosillos...

Empar Moliner compara la prohibición de un referéndum ilegal con la homofobia

La quema-constituciones favoritas ha vuelto a dar la nota esta jornada, asegurando en una de sus ponencias que la comparación más adecuada para explicar por qué un grupo de catalanes fue a votar el referéndum del 1 de octubre aunque fuera ilegal, que es equiparable a los que eran homosexuales y salían del armario aunque las leyes lo prohibieran. Es decir, que para Moliner, impedir la disolución de un Estado sin consultar a sus votantes es comparable a la homofobia. ¿Y se atreve a criticar Moliner a Irene Lozano?

Polonia

Es una lástima que todo el talento que tienen los de ‘Polonia' esté al servicio del mal. El número musical "el juicio del procés' que hicieron - con el ya avisado retorno de Oriol Junqueras como personaje, tras casi un año sin participar en ningún gag como homenaje de los guionistas del programa al líder indepe - sería un número artístico genial y digno de aplauso, si no fuera porque no había una sola línea de la canción que no fuera una brutal manipulación por ser suave o, por ser más claro, una consigna.

¿Qué se decía en la canción? Que el juicio era una farsa, que el juez Marchena seguía un guión, que Carme Forcadell estaba encarcelada únicamente por intentar que la gente votara, que los Jordis estaban en chirona sólo por disolver una manifestación pacíficamente, que Oriol Junqueras estaba detenido por delitos que no veían ni Bélgica, ni Alemania. "Estamos en la cárcel por poner urnas, Bla, bla, bla". Ninguna referencia al intento de disolver un Estado sin consultar a sus habitantes, que es la clave.

Todos los programas ‘Polonia' repiten la misma consigna: los indepes son gente maja, aunque anden desordenados. La derecha, PP, Ciudadanos y Vox son todos una panda de fachas que odia por naturaleza a los catalanes, los homosexuales y los inmigrantes (así lo dijeron literalmente en el gag ‘Trifacho' y que los únicos que crispan, los únicos que se radicalizan para ganar votos, los únicos que insultan, etc, son los partidos de derecha no independentista. Los demás, todos pacíficos y nunca insultan.

Lo único a favor que se puede decir, tras las pésimas imitaciones de Albert Rivera y Pablo Casado esta temporada, es que, al menos a Ortega Smith, aunque le presenten como un maleducado ("¡apártense, coño!), se han molestado en caracterizarlo bien, algo que no han hecho con Rivera y Casado esta temporada. Además al incluir a Ortega Smith como personaje han renunciado a seguir representando a Vox con un nazi skin con tirantes cómo habían hecho hasta ahora.

La Nit dels Óscars

Se supone que los Óscars, Andreu y Dalmau, son casi míticos para los oyentes de Rac1, pero en lo referido a su programa de TV3, ‘La Nit dels Öscar', fue más de lo mismo. Acusaron a los jueces del Supremo de querer convertir a los acusados en ‘putos enfermos' por no dejarles usar el catalán.

Hicieron un gag en lo que cada uno de los Óscars se hacía pasar por un juez del Tribunal Supremo y, en el baño se mostraban como jueces que odiaban desde los apellidos catalanes (por repetir mucho la L) a los vascos y que en cuanto oían la palabra ‘político independentista' gritaban ¡Culpable!. El gag acababa con que se limpiaban el culo con las resoluciones judiciales.

Los Óscar también aprovecharon para presentar a España como un país violento al comentar el adelanto electoral:

Andreu: En breve, otra vez a votar.

Dalmau: ¡Pero sin policías españoles repartiendo hostias!.

Andreu: Oh, qué pena, a mí ya me ddivertía...

¿Se creen los señores de TV3 que no tiene consecuencia estar machacando con estas consignas todo el santo día en la única televisión en catalán, pagada por todos los catalanes? ¿Hasta cuándo se va a permitir que sigan?

Este domingo se estrena otro nuevo programa dedicado únicamente a hablar del juicio. Lo presenta Ricardo Ustrell, el que lució camiseta a favor del referéndum ilegal mientras presentaba la noche de los sábados en TV3. Ahora vuelve y la línea del programa no parece difícil de suponer. ¿Hasta cuándo seguirá todo igual?