Una enviada de Risto vuelve a acosar a Arcadi Espada y éste se acuerda de sus antepasados: "¡Programa infecto!"

El programa de Risto Mejide 'Todo es Mentira' sigue engordando la historia de la fuga de Arcadi Espada del Chester, cuya polémica entrevista se emitirá en Cuatro el próximo domingo 17 de febrero de 2019.

Por si no tuvieran suficiente, para ir abriendo boca, con abordarle de manera cuestionable en las instalaciones de Mediaset, cuando el columnista de El Mundo acudía a su cita con el programa de Ana Rosa Quintana, este viernes 15 de febrero de 2019 una redactora de 'Todo es Mentira' le llamó por teléfono.

Espada ya está hasta las narices de ellos y como se huele la jugada le espetó a la redactora: "Yo no voy a contribuir a esa campaña. Les voy a dar ya demasiado share a ese programa infecto".

Arcadi Espada: Diga

Periodista: Buenos días, Arcadi

Arcadi Espada: Diga

Periodista: Soy Natalia, periodista del programa 'Todo es mentira'

Arcadi Espada: ¿Del programa 'Todo es mentira'? ¿Qué programa es ese?

Periodista: El de Risto Mejide. Ayer estuvimos hablando con usted. ¿Sigue diciendo usted qué fue quien se fue?

Arcadi Espada: Oiga, usted me abordó ayer sin previo aviso, diciendo unas cosas que forman parte de su campaña publicitaria. Yo no voy a contribuir a esa campaña. Les voy a dar ya demasiado share a ese programa infecto. Ahora, si ustedes me pagan (risas enlatadas), estoy encantado en hacerlo.