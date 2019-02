El cabreo de Dolores Delgado, la ministra del 'Marlaska maricón', por esta pregunta de Hilario Pino

No hay por donde agarrarla (Alfonso Ussía hiela la sangre de Dolores Delgado destapando su verdadero expediente académico).

Y el día que los jueces le echen bemoles y entren por fin en los apaños de su 'novio', la van a crujir (La ministra Delgado, la del 'Marlaska maricón' y el ex juez Garzón comparten comida 'romántica').

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, esperaba darse un paseo por LaSexta, ya que Ferreras y su equipo, la tienen acostumbrada y no hurgar nunca en sus pifias, que son muchas, y a administrarle babosos masajes en los pies, por incongruentes que resulten sus argumentos. ('La comilona del Rianxo': momentos gore en el festín de la ministra con Villarejo)

Delgado ha sido entrevistada este 16 de febrero de 2019 en el programa LaSexta Noche de LaSexta, presentado por Iñaki López, donde ha comentado, entre otras cosas, la forma que tuvo de referirse a PP, Ciudadanos y VOX, según recoge huffingtonpost.

En una entrevista concedida al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, presentado por Pepa Bueno, Delgado llamó "derecha trifálica" a PP, CS y VOX, lo que ha sido una de las frases más comentadas de la semana.( 'La Gran Comilona: le dicen a la ministro Delgado que Villarejo montó un burdel de lujo para sacar información y le parece normal)

Durante la entrevista ha intervenido el periodista de LaSexta Hilario Pino, quien ha querido saber si lo de la testosterona es incompatible con lo de 'Marlaska es maricón' y los prostíbulos para sacar información que dijo en la comida con policías de postín y el juez Garzón que grabó el comisario José Manuel Villarejo.

"A ver, yo, le voy a decir una cosa Hilario", ha comenzado la ministra, cuya sonrisa inicial se ha tornado en seriedad. Y ha agregado:

"Respecto de aquellas grabaciones, no voy a entrar en nada referido a ellas. Porque son unas grabaciones ilícitas, porque son manipuladas, porque son objeto de investigación judicial, porque no se han tenido consideración sobre el contexto en el que se produjeron. Las difunde un medio creado dos semanas antes, cortando, pegando, partiendo una mesa entre muchos comensales, no se sabe quién habla y quién no habla. Y usted me está preguntando por algo que ocurrió hace 10 años, en una grabación ilícita, por un comisario que estaba recibiendo una medalla y estábamos un grupo que trabajábamos en temas de narcotráfico. Así que, no le voy a contestar, Hilario, y lo puede entender".