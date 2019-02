Makoke en pie de guerra contra Kiko Matamoros: “dijo ‘a esta la mando para Albacete en menos de un mes'”

Resulta muy triste cuando suceden estas cosas. La guerra ha estallado. Si tras su separación Kiko Matamoros y Makoke mantuvieron las formas en la mayoría de sus intervenciones, ahora, con la entrada de Cristina en la ecuación todo ha saltado por los aires. Fue la nueva novia de Matamoros la que tachó a la ex ‘Gran Hermano VIP' de "despechada". "Me parece una falta de respeto inmensa, la primera aparición pública de esta chica le dedica estas palabras a la persona con la que su novio ha compartido 20 años", ha destacado Makoke en su aparición en ‘Sábado Deluxe'. "Lo que es peor es que Kiko, a su lado, lo ha permitido", ha añadido la modelo, muy enfadada con su ya ex marido. Todo se ha acabado por torcer tras entrar Matamoros por teléfono, cuando han mantenido un brutal enfrentamiento, según recoge okdiario.

Makoke ha insistido en que su relación con Matamoros era cordial hasta la última semana. La entrevista para anunciar su divorcio en ‘Lecturas', pese a ser consensuada con su ex (según ha desvelado la modelo) le molestó a Matamoros. "Mi actitud ha sido intachable con él. No he tenido una mala palabra de él, ha remarcado Makoke. "Tampoco es tan grave, llevan un mes. Si llevaran un año o tuvieran un niño", ha descrito sobre las palabras que realizó en la entrevista. Según Makoke, fue el propio Matamoros el que le confesó que no estaba enamorado de Cristina, con la que ha anunciado que se casará el próximo 21 de junio.

"Es una manipulación dar entender..." decía Matamoros antes de ser interrumpido por una Makoke completamente desencadenada. Su ex ha llamado al programa para dar su versión. "Me dijiste ‘a esta la mando a Albacete en menos de un mes'", le ha espetado gritando Makoke ante el aplauso del plató. ¿La justificación de Matamoros? Lo hizo para no hacer daño a Makoke. Durante una pausa publicitaria, la modelo se ha roto pensando en el dolor que estaban causando a sus hijos. Matamoros ha acusado a su ex de "manipuladora" y ha asegurado que hará públicos los mensajes que mantuvieron antes de la entrevista.