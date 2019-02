Marhuenda desmonta en un plis plas el tóxico mensaje del separatista de ARA por vender un 'happy flower' golpista

Entre la convocatoria de elecciones generales anticipadas y el comienzo del juicio a los golpistas catalanes, la semana del 11 al 17 de febrero de 2019 ha sido de las más intensas, a nivel informativo, de los últimos años y seguramente las siguientes superarán en caudal informativo a esta.

El 16 de febrero de 2019, en 'laSexta Noche', se habló largo y tendido sobre el arranque de la larga vista judicial en el Supremo a quienes trataron de romper España en octubre de 2017 con diferentes movilizaciones y algaradas en Cataluña.

Estando en el plató un representante del separatista diario ARA, Daniel Sánchez Ugart, estaba claro que su análisis sobre una de las fotos que más recorrido ha tenido, la de Oriol Junqueras ignorando por completo a Quim Torra cuando el presidente de la Generalitat saludaba a los 12 encausados en el juicio en el Supremo.

Según este periodista de ARA:

La foto no indica nada. Junqueras y otros, incluso Mundó, que sí tiene relación con Torra, aunque sea de Esquerra, también estaba abstraido y no estaba mirando. De esto no se puede sacar una conclusión. Además es verdad, el saludo existió aunque fue más frío que con los presos del PDeCAT. Vamos a ver saltar aún muchas chispas dentro del independentismo, pero sacar conclusiones por esa foto sí que me parece tramposo porque es un momento de cierta emotividad y yo creo que Junqueras se alegró de ver a Torra y Torra se alegró de ver a Junqueras.