Amaia borra a Alfred de su Instagram y ya tienen nuevas parejas cada uno

Era de esperar que algo así podría pasar. Alfred y Amaia enamoraron a miles de personas el año pasado. Su historia de amor les permitió representar a España en Eurovisión y contársela a todo el mundo, pero ahora solo será un recuerdo. Estas últimas semanas los rumores de una ruptura iban creciendo, pero ninguno de los dos protagonistas confirmaba o desmentía una separación, según recoge Christian Morales en diariogol.

La marcha de la ganadora de OT 2017 a Nueva York para grabar su primer álbum y su acercamiento con Diego, miembro del grupo Carolina Durante, hicieron saltar las alarmas. Mientras Alfred seguía centrado en finalizar su primer trabajo discográfico, 1916, que ya es todo un éxito.

Recientemente se pudo ver a Amaia salir de casa de los padres de Alfred en Barcelona con una caja entre manos. En ella se podía leer "Esta caja es la de Amaia". La cantante abandonaría la casa del catalán donde se instaló el pasado verano.

Ambos coincidieron hace un par de semanas en la gala ‘People in red' contra el sida y no dudaron en compartir un rato de confidencialidad. No se sabía que pasó entre ellos durante la gala benéfica, pero ahora lo ha desvelado Lecturas en exclusiva.

La revista muestra unas fotos de la pareja donde se les puede ver visiblemente afectados. Un Alfred hundido inundado por las lágrimas y una Amaia dolida y en ocasiones harta de la insistencia del cantante por solucionar las cosas.

Amaia sería quién habría decidido poner punto y final a esta relación que empezó dentro de las paredes de la academia más famosa de la televisión.

Durante la gala ‘People in red', los jóvenes habrían puesto punto y final a su relación. De todos modos, ambos mantienen una buena relación.

Amaia y Diego Ibáñez confirman su relación con un apasionado beso en las calles de Madrid

Amaia Romero vive uno de sus mejores momentos tanto en el terreno profesional como en el personal. Su llegada al mundo de la música le ha dado muchas alegrías. La joven consiguió alzarse como ganadora de OT 2017 y además se llevó una bonita relación con Alfred García. Todos los espectadores fueron testigos de este romance a ritmo de ‘City of Stars' y ‘Tu canción'. Ahora la vida de la cantante viene cargada de importantes novedades.

Como anticipo a la espera de su primer trabajo discográfico Amaia Romero colaboró con el grupo Carolina Durante. Juntos interpretan ‘Perdona (Ahora sí que sí). Desde entonces el vocalista del grupo y la propia Amaia se reúnen en varias ocasiones. Esto empezó a desatar los rumores de una posible relación entre ambos. Unas especulaciones que crecieron cuando se evidenció un distanciamiento entre los dos triunfitos.

La revista Lecturas reveló en exclusiva unas fotografías que dejaron clara la ruptura entre Alfred y Amaia. Semanas después de esta dolorosa separación, Amaia ha encontrado un nuevo amor. Diego Ibáñez, el vocalista de Carolina Durante.

Igual que Aitana, otra de sus compañeras de edición, la ganadora de OT 2017 no confirmaba ni desmentía la relación, además se encargaba de decir en todas las entrevistas que solo son amigos. Pero la "no-pareja" tiene los días contados. La revista ¡Hola! les ha pillado paseando por las calles de Madrid. Los jóvenes fueron pillados dando un romántico paseo y comiéndose a besos. Ya no hay excusas. Son pareja.

Amaia Romero siempre se ha declarado fan del grupo Carolina Durante. La relación empezó a fraguarse cuando la de Pamplona publicó un vídeo interpretando una de las canciones del grupo. Diego Ibáñez fue quién se puso en contacto con ella para ofrecerle una colaboración. Y el resto de la historia ya se sabe.

Amaia y Diego Ibáñez empiezan un 2019 cargado de amor. Además, la joven estrenará en breve su primer trabajo discográfico del que ya se ha podido escuchar su primer single, Un nuevo lugar.

Adiós a Alfred en las redes sociales de Amaia. Todo ha sido un montaje

La joven se desencantó de Alfred nada más salir de la Academia. Él siempre se ha mostrado mucho más enamorado que ella. De hecho los directivos de Gestmusic lo sabían y no querían que hiciesen pública su ruptura antes de su participación en Eurovisión. Si algo les catapultó al festival era su romance juvenil, pero si esto fallaba se perdía toda la magia. Por eso esperaron un tiempo prudencial para tomar caminos separados y no entorpecer sus compromisos profesionales.

Recientemente Amaia se habría olvidado de Alfred para siempre. Ya no hay hueco en su corazón ni tampoco en su Instagram. La app que ahora revela como te sientes realmente. Si se bucea por el Instagram de Amaia, poco activo por cierto y ahora mucho menos, la cantante ha borrado todas las fotos que se hizo con Alfred. Ha hecho una gran limpieza y ya no queda nada del catalán.

Natalia Lacunza, la nueva ilusión de Alfred García

Alfred García estaría preparado para empezar su gira por toda España con su primer disco. Tan solo faltan dos semanas, pero este fin de semana ya ha hecho un aperitivo en la sala Sidecar de Barcelona. Llenazo total, pero lo que no esperaban los presentes era descubrir a otra concursante del formato. Nada más y nada menos que Natalia Lacunza, finalista de OT 2018 y otra de Pamplona. La tierra Navarra le tira a Alfred.

Coincidió que Natalia se encontraba en Barcelona para la firma de discos de sus mejores temas cantados en el concurso. Y el cantante la invitó a su debut. Juntos interpretaron el tema "Por si te hace falta".

"Es un privilegio que esté aquí hoy para cantar una canción conmigo", señaló el catalán. "Es una canción muy especial que escribí, sobre todo para esa experiencia que vivimos los que hemos estado ahí dentro", prosiguió. Y, tras terminar de interpretar la canción, Alfred agradeció a Natalia su talento y entrega a la música: "Habéis visto a una de las mejores artistas que van a salir ahora mismo".