Sergio del Molino (El País) no se deja engañar por la moral de pacotilla de Risto Mejide: "No me trago las intenciones justicieras de su Chester"

"Lo que presenciamos el domingo en Cuatro fue el final de una manera de ser y de estar en el periodismo". Lo escribe Sergio del Molino este 18 de febrero de 2019 en El País en referencia a la tan cacareada expulsión de Arcadi Espada por parte de Risto Mejide en el 'Chester'.--Escándalo en Cuatro, Risto Mejide expulsa a Arcadi Espada fuera de sí: hijo de puta--

Y en su tribuna, el publicista que va ahora de regenerador del periodismo no sale para nadie bien parado.--Arévalo llama "hijo de puta" a Arcadi Espada por su comentario sobre las personas con Down--

Según Mejide, aquello no era un juicio, pero al plató solo le faltaban los alguaciles.

El reo, además, no tenía abogado. No me estoy compadeciendo de él: el alegato de que los niños con síndrome de Down no tienen derecho a la asistencia sanitaria pública es de lo más miserable y abyecto que he leído en mucho tiempo, y la respuesta del padre que salió al plató fue impecable y ajustada.

Sin embargo, no me trago las intenciones justicieras del programa