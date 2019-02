El chantaje a María Teresa Campos y Edmundo Arrocet que tiene a Terelu y Carmen Borrego acojonadas

Los problemas crecen para la familia Campos. A María Teresa Campos se le acumulan los problemas. A escasas semanas de conocer el veredicto de Paolo Vasile sobre su renovación, Edmundo Arrocet la vuelve a poner en el centro de la diana de los medios de comunicación, según recoge Christian Morales en diariogol.

La periodista es muy celosa y las idas y venidas del artista no le estarían gustando un pelo. De hecho ella cree que le estaría engañando con otra mujer, algo que él siempre ha negado. Sin ir más lejos esta semana tomó una drástica medida.

La matriarca acudió acompañada de su asistenta personal a una agencia de detectives. Supuestamente para espiar a su pareja con la que parece que no van muy bien las cosas.

A él tampoco le van bien las cosas con su hijo, Alexis. Según cita el medio Corazon TV, el hijo del artista le estaría acosando. El joven está muy cabreado porque su padre le habría retirado una paga que le daba como sustento económico. Alexis estaría dispuesto a conceder una entrevista y contar detalles íntimos y exclusivos de la vida de María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. El showman ha sido preguntado por estas declaraciones: "Mi hijo es mi hijo, que el diga lo que quiera, la libertad para decir lo que uno quiera es importantísima", contestó.

"Por supuesto lo perdono. Un niño que no lo he criado yo, soy su padre biológico. Tiene 40 años y lo crió un papá desde los dos años", continúo haciendo referencia al supuesto acoso. Pese a todo, Arrocet sí ha admitido que "es super extraña su actitud pero le perdonaré toda la vida". No está para nada preocupado: "no creo, no sé que puede decir de María y de mí, estoy super tranquilo".