Buenafuente ficha a otro 'tonto útil' para defender el separatismo en TV3: el liberador español de etarras en Estrasburgo

El nombre del magistrado Luis López Guerra es conocido para muchas víctimas del terrorismo, dado que en su etapa de magistrado en el Tribunal Europeo de Estrasburgo fue promotor, entre otras, cosas, de la derogación de la llamada 'Doctrina Parot' que buscaba intentar con los etarras condenados por asesinatos masivos cumplieran íntegros 30 años de prisión.

Ahora, además López Guerra puede ser clasificado como el último fichaje de TV3 en su intensa campaña de deslegitimar el juicio al Procés, una labor en la que cuanta con la complicidad de la inacción del Estado y los medios constitucionales en Cataluña que parecen haber aceptado que a aquellos que sigan la información en catalán les llegue una única versión: que el juicio es un montaje, una mentira y una farsa.

Es es ‘el relato' de los indepes con ayuda de una nutrida selección de ‘fichajes estrella'. El último de los cuales es el magistrado López Guerra. --VEA EL VÍDEO--

LO QUE DIJO LÓPEZ GUERRA EN EL PROGRAMA DE BUENAFUENTE

En el programa 'Preguntes freqüents' producido por Andreu Buenafuente y presentado por Cristina Puig, López Guerra tenía muy claro lo que el público independentista quería oír, y simulando distancia y sosiego fue repitiendo una a una todas las consignas de los independentistas tal y como Cristina Puig, que al puro estilo Laura Rosel, ni se esforzó en disimular y hasta dibujó gestos burlones a los que usaban el término de ‘golpe de estado' en lugar de ‘crisis constitucional' que es el que ella quería decir.

Use Cristina Puig el término que ella quiera, pero tratar de disolver un Estado sin consultar al conjunto de su población dista mucho de ser una simple ‘crisis constitucional'.

Cristina Puig - ¿Fue una crisis constitucional o un golpe de Estado?

López Guerra - (...) El tribunal va a sentar precedentes con respecto a si se puede limitar derechos humanos importantes, derecho a la manifestación, de reunión... (...)

(¡OJITO, López Guerra está insinuando que los detenidos lo están por su opinión y no por sus obras!).

Cristina Puig - Pero en cuanto a la calificación de los hechos de octubre. ¿Crisis institucional o golpe de Estado?

López Guerra - Me resulta difícil acusar el término de Golpe de Estado. (...) Golpe de Estado fueron los de Primo de Rivera, el de Sanjurjo, el de los generales sublevados en 1936 (...) trasladar ese concepto a los sucesos de Barcelona. Se puede llamar ‘crisis constitucional' (...), pero "golpe de Estado" es una licencia poética.

Cristina Puig (sonriendo) - Licencia poética... pues se ha usado mucho. (...) El fiscal habla de ‘Juicio a la democracia' ¿Qué le parece?

López Guerra- Que no tiene mucho que ver (...)

Cristina Puig - ¿En España hay separación de poderes?

López Guerra- (...) Hay que aplicar la doctrina europea en cada caso.

Cristina Puig - (Sonriendo) - No me ha contestado con un ‘sí rotundo' cuando le he preguntado si en España hay separación de poderes.

López Guerra - Se podrían perfeccionar.

Cristina Puig -Vale (Ríe). Lo vamos a dejar ahí.

(Pero López Guerra ya había cogido carrerilla)

López Guerra - La solución del CGPJ que da la Constitución no es muy buena. Yo creo que podría mejorarse.

Cristina Puig - ¿Lo que se está celebrando en el Supremo es un juicio político?

López Guerra - (...) En vez de resolverse los problemas políticamente se han encajado dentro del Poder Judicial. Eso, se quiera que no, tiene consecuencias políticas (...). La situación de prisión preventiva no me parece justificada...

Cristina Puig - Ya...

López Guerra - Me resulta difícil justificarla desde la perspectiva del mero derecho penal y desde el respeto al convenio de los derechos humanos.

Y López Guerra continuó, dijo que no estaba justificada la prisión preventiva de los acusados porque estaba claro (para él) que no se iban a fugar por su ‘arraigo' en la zona. (Se ve que para López Guerra, los fugados Marta Rovira o Carles Puigdemont no debían tener ‘arraigo') y soltó que la aplicación del 155 fue ilegal por parte del gobierno Español.

Es curioso que el ‘garantismo' que dice defender López Guerra, sólo se vea reflejado en ‘garantismo' a favor de los separatistas. Escuchándole, parece que lo único que hubiera pasado en octubre fue un mitin que las autoridades españolas sacaran de quicio.

El historial de López Guerra

Escuchando a López Guerra asusta un poco pensar que una persona así haya sido el representante de España en el Tribunal de Estrasburgo entre 2007 y 2018. Explica muchas cosas, dado el peso que tiene el criterio del representante del país cuando se evalúa algo que afecta a la justicia de ese país.

López Guerra se posicionó a favor de poner en libertad a la asesina etarra Inés del Río (24 asesinatos), a favor de absolver a los independentistas que quemaban fotos del Rey, y a favor de absolver a Arnaldo Otegi.

Así como a favor de condenar por torturas a policías por maltratar a los asesinos etarras de la Terminal 4.

Ahora, López Guerra se atreve a cuestionar a los jueces del TS, porque los designa el CGPJ que a su vez los designa el parlamento español. Si nos ponemos en ese plan, ¿Quién le designó a él en todos sus puestos judiciales desde aquí hasta allá? ¿O no tuvo nada que ver el PSOE sector Zapatero? La única ventaja de que esté en TV3, es que es mejor que esté intoxicando ahí, que votando en Estrasburgo

Nueva tribuna a la fugada Marta Rovira por Ricardo Ustrell

Y por si fueran poco los ‘TN', los ‘Mes 324', los ‘Els Matins', los ‘Tot es Mou', ‘Está Passant', ‘La Nit de los Oscars', ‘APM', ‘Polinia' y ‘Preguntes Frequents', ahora vuelve Ricard Ustrell para convertir su ‘Quatre Gats' en otro programa que repique las consignas independentistas.

Su último programa fue otra tribuna para la prófuga Marta Rovira, sólo que con RIcard Ustrell en lugar de Cristina Puig (de tanto que la sacan, igual a TV3 le merecería más la pena contratarla de corresponsal en Suiza). También sacaron a Marta Pascal que aparte de repetir los discursos aprendidos de ‘represión del Estado' no fue ni capaz de explicar cómo es que ella no está procesada si, según ella, se juzga a todos los líderes políticos (y ella en el momento del 1-O era la líder del PDeCAT, aunque todos sabían que ella era un cero a la izquierda).

La negligencia del Estado

El problema de fondo no es ni López Guerra, ni Cristina Puig, ni Andreu Buenafuente, ni Ricard Ustrell, ni TV3. Su campaña en esta primera semana de juicio ha quedado clara: desprestigiar todos los días al sistema judicial español. Aquellos que sigan la información en catalán, únicamente están recibiendo el relato sesgado que da toda la tropa de independentistas y todos los buenistas de alquiler, Ekaizers, Martíns Pallines o López Guerra suscribiendo las consignas de los del lazo amarillo.

¿Hará - por una vez - algo el Estado para que los catalanes puedan tener opción a recibir otra versión del juicio que no sea la separatista?