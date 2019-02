Escándalo en Cuatro, Risto Mejide expulsa a Arcadi Espada fuera de sí: hijo de puta

Como les hemos venido contando en Periodista Digital, todo venía de lejos. Para ir calentando el ambiente antes de la polémica entrevista en el Chester, el programa de Risto Mejide en Cuatro, Todo en mentira, llevaba dos días cuando el hype y en este 14 de febrero de 2019 cruzaron una línea muy peligrosa: la del insulto y la descalificación.

Todo venía porque Mejide intentó ir de justiciero con el columnista de El Mundo por un artículo polémico sobre los nacimientos de las personas con algún tipo de discapacidad. Esto terminó por la vía rápida con la entrevista grabada en Cuatro, pero la venganza particular del presentador contra Espada no había hecho más que empezar.

Es la primera vez que Risto Mejide da por finalizada una entrevista antes de tiempo en su Chester. Lo hizo tras ver de primera mano la actitud del periodista durante la intervención de un padre de un niño con Síndrome de Down, personas de las que habló en un tono en sus artículos que no gustaron nada al publicista, después de varios momentos de tensión daba abruptamente por terminada la entrevista.

"Me ha dolido lo que he oído de este señor, cada vez que habla de las personas con Síndrome de Down lo hace desde la humillación y el insulto y es complicado entenderlo. Estos niños no son enfermos, tienen una alteración genética y sufren cuando usted los humilla. Mi hijo no es tonto y no termina de entender que me debería denunciar por crímenes contra la humanidad por haberlo tenido", dijo el progenitor.

El padre emocionó a todos. A todos menos a Arcadi, que, tras un rifirrafe con el prepotente Risto, dijo: "Igual ha llegado el momento de acabar esta entrevista...". Finalmente fue Mejide quien tomó esta frase de forma literal, diciendo: "mira Arcadi, no lo he hecho nunca, pero ¿sabes qué te digo? Que el que va a acabar esta entrevista soy yo". La secuencia termina con el periodista expulsado del plató.

Como les hemos contado también en PD, las redes sociales ardían con la entrevista al periodista. Uno de los más activos fue el cómico Arévalo, que ha atacado a través de Twitter a Espada por sus comentarios ofensivos. "El problema de este indeseable, es que no se le tire toda las redes sociales y medios de comunicación, encima y lo dejen sin trabajo, pues se lo merece,yo no encuentro calificativos para este indeseable. Ellos son un tesoro de amor y ternura y tú, un H.P", dijo el humorista.