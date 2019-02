Pedro Duque deja en ridículo a Susanna Griso

No es habitual ver esto en televisión. No sabemos qué le deparará el futuro al gobierno de Pedro Sánchez -que podría renovar, o terminarse antes de mayo- pero será recordado por varias cosas. Por ejemplo, algunas de las dimisiones que se produjeron en poco más de 100 días en el Ejecutivo, según sq.

Carmen Monton, Concepción Pascual y Màxim Huerta renunciaron a sus puestos por motivos diferentes, pero el que más afectó a Sánchez fue del de Huerta. Y esto podría deberse al discurso que mantuvo el presidente con anterioridad sobre sociedades patrimoniales, cuando saltó el escándalo que forzó la salida de Juan Carlos Monedero de Podemos.

Estas mismas palabras también le podrían haber costado el puesto al Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que fue acusado también de poseer una sociedad patrimonial para defraudar impuestos. No obstante, el exastronauta declaró en una rueda de prensa convocada para aclarar el escándalo que Copenhague Gestores de Inmuebles SL -el nombre de su sociedad- era completamente legal.

Efectivamente, poseer una sociedad patrimonial no es algo fraudulento y es una figura que se recoge en el artículo 5, apartado 2, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En cambio, si lo sería cuando se utiliza para evitar declarar impuestos que corresponden como persona física, como fue el caso de Huerta, que fue penalizado por ese motivo por la Agencia Tributaria y pagó su correspondiente multa.

Un momento tenso.

Pues bien, aunque la polémica debería estar zanjada, Susanna Griso quiso recuperar el asunto en Espejo público con motivo de la visita de Pedro Duque el pasado 14 de febrero. La entrevista había discurrido en un tomo bastante distendido entre ambos, hasta que salió el tema de la discordia. (Ver momento).

Griso empezó a hablar de las "sociedades patrimoniales haciendo una afirmación que torció las cosas: "Pedro Sánchez demonizó todas las sociedades patrimoniales, sin excepción", dijo.

"No". "No ¿qué?" "Que no dijo eso". "Sí que dijo eso". Así comenzó un momento tenso entre ministro y presentadora. "Dijo que no tendría en su ejecutivo a alguien que utilizase una sociedad para pagar menos impuestos de lo que corresponde. Es diferente", expresó Duque.