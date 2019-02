El bestial enfado de Pérez Henares con el libro de Sánchez y con su defensor, Ferreras: "Es una vergüenza, ¡un bodrio!"

Los ánimos están muy caldeados desde que Pedro Sánchez convocara elecciones, porque todos los políticos independientemente del partido al que representen han entrado en una especie de precamaña electoral que amenaza con durar muchas semanas, empezando por el Presidente y su 'Manual de Resistencia' incalificable.

Al menos esta afrenta hecha libro es una de las que más ofende a sus críticos. Este 20 de febrero de 2019 el periodista y escritor Antonio Pérez Henares se puso de los nervios cuando el tema saltó a la mesa de 'Al Rojo Vivo', cogiéndose un enfado tremendo y despotricando sin parar de Pedro Sánchez, de su negra Irene Lozano y de la 'obra' que han engendrado entre los dos.

No tiene desperdicio 'Chani', que además dejó por el suelo al presentador Ferreras por su tibia defensa del panfleto:

Chani : Perdona, pésimamente escrito y ¡es ridículo! He leído cuatro capítulos y lo demás es una tortura como por parte del autor o de la negra, porque ya es terrible que se diga de entrada que él no ha escrito este libro.

Ferreras : Yo no creo que esté tan mal escrito por lo que he leído...

Chani : No hay controversia sobre este libro. Este libro es una vergüenza y una desvergüenza, de una zafiedad literaria...

Insistía Pérez Henares muy enfadado:

Chani: Me produce desazón que el Presidente del Gobierno contrate a esta señora como 'negra', que es la que lo ofrece a las editoriales. ¡Y encima lo pagamos nosotros! Y esa señora no ha dado un palo al agua en eso de España Global. ¿Decimos las cosas claras o no? Es lo mismo que hizo con la tesis, y se ha buscado un ‘negro' para que se lo escriba. Es para mear y ni echar gota. ¡Y quiero saber cuánto han cobrado! Porque lo hemos pagado todos los españoles.

Raquel Ejerique: No digas ya más lo de la negra y el negro...

Chani: Sí, lo digo porque es como se ha hecho siempre. Y cuando a alguien le pillaban en una de estas se ha abochornado. ¿Quién tiene que presentar ese libro, Sánchez o Irene Lozano? ¡Es de vergüenza, hombre! ¡Eso no va a ser un best-seller! La primera anécdota es ridícula además de falsa. ¡Es de una fatuidad...! ¡Los socialistas están desesperados con ese libro! Es de una egolatría...

Ferreras: ¡Se te van a acabar los adjetivos, Chani!

Chani: Cuando te cuesta tanto escribir un libro y ves lo que es eso... ¡Es de un engolamiento!

Ferreras: 'Manual de resistencia', el libro favorito de Chani. No está mal escrito, Chani.

Chani: No me cuentes milongas camperas, hombre, que encima me digáis que eso es una cumbre literaria. ¡Que le den el Nobel a Belén Esteban! ¡No defendáis tonterías! ¡Eso es un bodrio!