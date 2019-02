El secesionista Eduard Pujol le echa una bronca de espanto al 'Lechero' Fortes porque una tertuliana llamó "fugitivo" a Puigdemont

El portavoz de la coalición golpista Junts Per Catalunya, Eduard Pujol, le ha echado una bronca de espanto a un Xabier Fortes que en cuanto ha recuperado el resuello ha intentado defender a una de sus tertulianas.--El bochornoso papelón de 'El Lechero' Fortes: asegura a Casado, Rivera e Iglesias el mismo formato que Sánchez--

Y es que Pujol ha encajado fatal que Nativel Preciado, analista de 'Los Desayunos', considerase a Carles Puigdemont como "un fugitivo".

Y así se lo ha hecho saber al presentador de TVE:

Por parte, os escuchaba, a la última tertuliana, que consideraba a Puigdemont un fugitivo.

Me parece deplorable. Está bien tener opiniones, pero falsear la realidad no me parece correcto, ustedes tienen una responsabilidad ante la opinión pública y este que llamáis fugitivo ha comparecido ante la justicia de Alemania y Bélgica cuando se le ha requerido.