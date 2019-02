Se filtra el pacto no tan secreto que va a poner patas arriba GH Dúo

Esta el tema que arde (La insolita decisión de un juez que favorece a Kiko Rivera en 'GH DUO').

Muchos han sido los rumores que afirmaban que Gil Silgado y la concursante habían establecido un pacto antes de que María Jesús entrase en la casa de Guadalix y Anabel ha querido aclarar estas cuestiones y zanjar los rumores sobre la posible o no, relación con su padre.

"Como concursante de reality es de las mejores que hay este año, si entramos a valorarla a ella como persona es complicado".

"Es cierto que todo el mundo podemos hacer lo que nos dé la gana, pero por el mero hecho de ser mujer, no puedes estar fastidiando la vida al resto".

Y es que la hija de Gil Silgado conoce de más a la que fuera Miss España que, según ella, ha obnubilado a su padre y afirma que "realmente, no me gusta".

"El concepto que tiene ella de imagen limpia no es el concepto que tenemos la mayoría de la gente" comenta Gil, tras las opiniones que se cuecen en los mentideros de la televisión sobre que la estrategia que está siguiendo la concursante es para limpiarse la imagen.

Anabel confiesa que tenía muchas ganas de ver a María Jesús con una pareja en un concurso para que se viera su verdadera cara aunque afirma:

"Esta chica, todo lo hace por pasta y ella entiende que el resto también lo hace por pasta".

Lo dice, refiriéndose a todas las tramas que la de Andújar crea para permanecer el máximo de tiempo posible en televisión.

La hija de Gil Silgado está convencida de que la que fuera su "madrastra" está utilizando a Tejado aunque asegura que: "Le está saliendo mal".

En cuanto a la relación que la exconcursante de Supervivientes mantiene con Antonio, comenta:

"Ella le pone a prueba, está jugando con la gente en general. Ella busca que las otras le digan lo que ella quiere escuchar para sentirse mejor, busca la aprobación pública para quedar bien".

Anabel añade que a María Jesús no le sirve "hacer un confesionario y decir llorando que no quiere que Antonio le dé besos" porque "cuando tú te sientas en un plató de televisión y has dado a entender que el padre de tu hija te ha presionado para llevarte a Portugal o para tener relaciones contigo, y luego acabas diciendo que tú te lo has llevado engañado para sacarle algo, tú no puedes hablar de esa manera".

En cuanto al posible pacto bajo cuerda "ellos dos llegaron a un acuerdo cuando ella iba a entrar en la casa. Ella consiguió que mi padre se trasladara a Andújar".

Vamos que "él estaba allí, ha estado allí viviendo, haciendo de canguro y de chófer para todos los niños de la familia".

Gil Silgado ha estado viviendo "en el piso de María Jesús, pagando la obra del otro piso que tiene y estando con la madre todo el día".

Pero, eso sí, cuando salga de la casa, la que fuera novia de Dani Dj se va a encontrar un situación totalmente distinta porque su padre ya no está en Andújar.

Su padre se fue de su casa la semana pasada: "Viendo lo de Antonio Tejado y ella, ha cogido y se ha venido para Sevilla y se ha traído a la persona que tienen en común" confirma su exhijastra.

"Él lo ha hecho porque pensaba que cuando saliera del concurso van a estar juntos y te digo yo que ella lo ha hecho por irse al concurso más tranquila sabiendo que su hija está allí con su madre y con él. De ahí, que ella tenga subidas y bajadas con Antonio, porque a ella se le vendrá a la cabeza".

Explica que el pacto de marras puede estar afectando directamente al devenir normal del concurso.

Claro que la hija de Gil Silgado asegura que es de "profesional" lo que hace la concursante de GH Dúo: "Ella es muy caliente, más caliente que la plancha del Mc Donalds, lo que está haciendo es un show". Y también asegura que:

"Ella tiene una guerra interna. Por un lado quiere ser un personaje potente y ganar el reality, pero a su vez, ella se para y piensa: '¡Joder!, es que lo que he hecho no está bien".

El caso es que advierte de la que se viene encima a la familia de Tejado: