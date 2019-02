El golpe final de Cantó a los socialistas: "¡Me preocupa que se incomodaran en el Congreso cuando dije 'Viva España'!"

Toni Cantó se despidió de la tribuna del Congreso de los Diputados este 19 de febrero de 2019 y lo hizo como, por otra parte, deberían hacerlo todos los diputados de esa Cámara de representación de los españoles: "¡Viva España!".

Se va el de Ciudadanos a ser el candidato del partido naranja en la Comunidad Valenciana, y lo hace marchándose como uno de los principales azotes de la izquierda nacional.



La despedida de Toni Cantó del Congreso.

Eso fue lo que dijo Cantó, después de agradecer a los trabajadores del Hemiciclo su desempeño, y a la izquierda le chirrió porque tienen un complejo incurable al respecto. Es normal que a los de Bildu, ERC y PdeCAT les molestara, incluso a los de Podemos, pero no cabía esperarse del PSOE, cuando el propio Presidente del Gobierno se envuelve y desenvuelve de la bandera según interese.

Así reveló este doloroso detalle para los socialdemócratas españoles Toni Cantó en laSexta ya en este 20 de febrero de 2019... La cara de póker que se le quedó al presentador Antonio García Ferreras también resulta sintomática:

Desde ese lugar ha sido un honor servir a mi país. Hubo gente que me extrañó que se sintiera incómodo cuando dije lo de 'Viva España'... Yo lo espero de Podemos, ERC, Bildu y PDeCat porque es lo típico y ellos lo reconocen, pero que lo haga el PSOE, me produce resquemor y me preocupa esa deriva que están tomando.