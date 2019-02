Celia Villalobos se rebota con Griso cuando le pone todas sus barrabasadas políticas en un vídeo

Celia Villalobos le dio una exclusiva a Susanna Griso y a su 'Espejo Público' este 20 de febrero de 2019: dejaría la política activa una vez finalizado el Pacto de Toledo. Al día siguiente, ya en 21 de febrero, la veterana diputada del PP aparecía en el plató del que es colaboradora. Y así se lo pagó la presentadora:

E inmediatamente daba paso Griso a un vídeo que resumía la vida política de Villalobos, con todos sus escándalos y peores momentos incluidos. Celia Villalobos se pone como loca en directo y Castillón la tiene que frenar: "¡No me amenaces!"

Una vez que recuperó la voz y posibilidad de defenderse la política, se mostró ciertamente molesta:

Yo comprendo que en estos momentos estamos en tiempos líquidos, donde todo es muy superficial y todo os encanta. Pero yo he hecho muchas cosas muy importantes en este país. Yo he sido ministra de Sanidad e hice un real decreto con unanimidad de todos los grupos para convertir la sanidad pública y que 90.000 profesionales que no tenían ni contrato se convirtieran en funcionarios. ¡Eso lo hice yo! ¡Y con el PSOE que siempre me apoyó todas las normas que llevé al Congreso! Yo llevo en el alma un homenaje que me hicieron 4.000 enfermeros por elevar a su profesión de categoría...