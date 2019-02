Israel García-Juez deja descompuesta a Carmen Chaparro con un buen rejonazo a Risto Mejide en casa propia

El momentazo ha sido para coger palomitas. 'Cuatro al día' dedicaba el arranque de su franja vespertina del 20 de febrero de 2019 a la exhumación de Franco y sacaba un testimonio en exclusiva del programa 'Todo es mentira' que, como poco, resultaba sospechoso, sobre todo porque solo se escucha una voz baja que asegura que Sánchez no podrá sacar los restos de Franco, que solo lo está haciendo de cara a la galería para ganar las elecciones y que es consciente de que el Supremo le va a parar esa medida.

Israel García-Juez no dudaba en pegarle un palo al programa de Risto Mejide:

La presentadora, Carmen Chaparro, saltaba como una posesa:

No, no, no, Isreael, ya te aseguro yo y no pienso tolerar que pongas en duda el trabajo de nuestros compañeros. Te voy a decir que el equipo del programa sabe quién es [esa persona] no lo vamos a decir, pero lo que no te voy a tolerar es que digas que estamos mintiendo. Respeta el trabajo de nuestros compañeros.