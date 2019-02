Martín Pallín, otro 'tonto útil' de la propaganda separatista, carga contra el Supremo: "¡No se han leído ni el Código Penal!"

Todos sabían que la 'corpo' de TV3 iba a poner toda la carne en el asador para convertir todos sus programas de análisis en una gigantesca campaña de desprestigio a la justicia española y al Tribunal Supremo. Y que para ello iban a sacar a todos los fichajes estrella que pudieran encontrar.

Parece que ya han sacado sus principales casquillos, porque están empezando a repetir, el juez emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que ya pasó en TV3 en ‘Els Matins' y ‘Tot es Mou', apareció este miércoles por Catalunya Radio, la radio de TV3, ante Mónica Terribas para seguir con lo que lleva siendo su misión desde que fichó como comentarista del juicio al Procés: cuestionar todo lo que hace la sala del Tribunal Supremo para insinuar que el juicio a los independentistas no está siendo un juicio legal.

Como su colega Luis López Guerra, el magistrado Martín Pallín se sumaba a la consigna de que el hecho de que Oriol Junqueras y los demás acusados por el Procés debían estar en libertad y que retenerle en prisión era una anomalía jurídica.

"La libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico sino ha cambiado la Constitución Española esta noche", decía irónico Martín Pallín.

Martín Pallín sabe perfectamente que en varias ocasiones los instructores de juicios han usado la prisión preventiva hasta el plazo de dos años, que es el máximo que permite la normativa de las instrucciones judiciales como bien saben quienes la han padecido como Francisco Correa o Paco Granados, aunque las quejas parece que sólo se dan si son independentistas catalanes.

En todo caso sorprende que Martín Pallín y sus colegas independentistas no piensen que tanto ha podido influir en que siga en vigor la prisión preventiva de Junqueras y los demás la fuga de España de Carles Puigdemont, Ponsati, Comín o la valiente Marta Rovira (la de ‘no daremos un paso atrás').

El diálogo entre Mónica Terribas y el magistrado llegó a su momento más rocambolesco cuando Pallín, además de despreciar a sus compañeros magistrados del Supremo cuestionando que conocieran el Código Penal, deslizara la idea de que quienes merecían una amonestación por el destrozo de los coches de la Guardia Civil durante los registros a la consejería de Economía - el día que ANC y Omnium Cultural aún lideradas por ‘los Jordis' convocaron una manifestación que rodeó el edificio en el momento del registro dejando sitiados a los funcionarios - no eran ni los miembros de la ANC y Omnium del ‘escrache', ni los Jordis, sino que quienes tenían que responder por aquello eran los Guardias Civiles responsables de aquellos vehículos.

En opinión de Martín Pallín, si se fuera verdad que en aquellos coches había armas, los guardias responsables deberían ser procesados y sometidos a consejo de guerra.

Martín Pallín - "Sobre los hechos concretos, nunca he entendido que se pueda construir un delito de rebelión sobre los acontecimientos que vio toda España en la televisión e incluso televisiones extranjeras. Esa "recalcitrancia" de empeñarse en la movilización, la protesta, el destrozo... que el fiscal llamó ‘devastación'...

Mónica Terribas - Yo he leído los escritos de acusación y se utiliza la palabra ‘devastados'.

Martín Pallín - ¿Devastados?

Mónica Terribas - Devastados y destrozados, concretamente.

Martín Pallín - Hombre, no. Estaban para el desguace, por lo menos los dos coches que hemos visto. Por cierto también otra cosa que he escuchado en medios, que se dicen solventes y periodísticos, de que allí había cargadores y armas largas. Bueno, menos mal que no les han hecho caso porque eso daría lugar a un consejo de Guerra contra los Guardias Civiles.

Mónica Terribas - ¡Exactamente!

Martín Pallín - No se pueden abandonar unos coches con armas.

Mónica Terribas - Estamos hablando de opiniones, José Antonio Martín Pallín ¿Sobre esto se puede sostener una acusación de un delito de rebelión? ¡Sobre el derecho a la libre expresión de una publicación!

Martín Pallín - ¡Yo estoy perplejo de cómo se ha llevado el juicio! Llevo desde el 30 de octubre de 2017, cuando el fiscal [Maza] pone una querella que en toda mi vida profesional no había visto, de 106 páginas, copiando prácticamente el Informe de la Guardia Civil empecé a escandalizarme. Y ahora ya no sé cómo calificar mi perplejidad ante lo que está pasando. ¡Señores es que [los jueces del Tribunal Supremo] ¡No se han leído ni el Código Penal!